شهادت مأمور پلیس آستانه اشرفیه در درگیری با قاتل مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا شمسایی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی روز گذشته در پی اعلام یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری و قتل یک مرد ۵۰ ساله و مجروحیت دو نفر از افراد یک خانواده در محل حاضر شده و دستگیری قاتل مسلح فراری را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه در این حادثه داماد خانواده پدر زن خود را با اسلحه شکاری به علت اختلافات خانوادگی به قتل رساند افزود: بامداد روز جاری مأموران با شناسایی قاتل در یکی از روستاهای این شهرستان با هماهنگی مرجع قضائی به محل اختفای وی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه بیان داشت: در عملیات دستگیری، قاتل به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی کرد که مأمور پاسگاه انتظامی دهسر ستواندوم مجید کاظم پور بر اثر اصابت گلوله اسلحه شکاری قاتل مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی با اشاره به زخمی شدن و دستگیری قاتل مسلح با تیراندازی متقابل پلیس گفت: ستواندوم مجید کاظم پورعلی‌رغم تلاش پزشکان متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده لحظاتی پیش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.