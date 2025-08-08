سقوط هواپیمای امداد در کنیا ۶ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع محلی اعلام کردند که در سانحه سقوط یک فروند هواپیمای امداد در نزدیکی نایروبی، پایتخت کنیا دست کم شش تن کشته شدند.

به گفته یک مقام محلی این هواپیما متعلق به یک شرکت ارائه دهنده خدمات آمبولانس هوایی بوده که شب گذشته (پنجشنبه) به وقت محلی در یک منطقه مسکونی، درست در خارج از پایتخت کنیا سقوط کرد.

این هواپیما در منطقه مسکونی مویهوکو در شهرستان کیامبو که با نایروبی مرز مشترک دارد در حین سقوط به یک ساختمان برخورد کرد.

مقامات محلی گفتند چهار نفر از سرنشینان هواپیما در این سانحه کشته شدند. همچنین دو قربانی دیگر در داخل خانه‌ای بودند که هواپیما به آن برخورد کرده است.

این هواپیما از فرودگاهی در نایروبی برخاسته و در حال عزیمت به منطقه سومالی‌لند بود که دچار سانحه شد.