به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام «علی ملانوری»، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه، با صدور پیامی روز خبرنگار را به فعالان عرصه رسانه و اطلاع رسانی تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۷ مرداد ماه فرصتی است تا با مرور نقش و اهمیت خبر و خبرنگاری از دلسوزیها و پیگیریهای فعالان عرصه خبر بویژه خبرنگاران در حوزه مسجد و کانونهای فرهنگی هنری مساجد قدردانی کنیم و یاد و نام شهدای رسانه و به ویژه خبرنگاران شهید را گرامی بداریم.
شهیدان عرصه خبررسانی مردان و زنان مجاهدی بودند که با فعالیتهای خبریشان در جهاد روشنگری شرکت کردند و سپس با شهادتشان چراغ راه جهاد تبیین شدند.
بی شک ثبت لحظات ماندگار انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، حماسههای دینی و مردمی و همچنین تبلیغ و بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و روشنگری در خصوص تجاوز ددمنشانه اخیر رژیم صهیونیستی مدیون زحمات و نقش آفرینی این عزیزان است.
امروز در جهاد تبیین و مقابله با تحریف، اهمیت رسانه و خبر بیش از پیش برای همه روشن شده است و این مهم نیازی به شرح و تفصیل ندارد.
یک خبرنگار با انعکاس همّت بلند، قدرت اراده، اعتماد به نفس، ارادهی راسخ و مجاهدتهای یک ملت میتواند آیندهای روشن و رو به پیشرفت را ترسیم کند و نسلی با شجاعت، مستحکم، و صبور در برابر سختیها بیافریند.
نقد و نکوهش ضعفها، سستیها و فسادها در کنار تبیین و تبلیغ ارزشها، فرصتها و موفقیتها در قلم و دوربین و تهیه و تنظیم اخبار و مطالب میتواند گویای یک رسالت خبری و در حقیقت یک جهاد باشد.
در زمانهای که رسانهها و بوقهای تبلیغاتی دشمنان این ملت، شبانه روز سعی در تحریف و تخریب حقیقت دارند مبارزه با تزویرها و دروغها با سلاح قلم و بیان، ممکن است.
کار ارزشمند و عاشقانه خبرنگاری یک شغل فرهنگساز، جهلستیز، امیدآفرین و امنیّتساز، برای جامعه است و بیشک تأمین امنیت فکری و ذهنی مردم با اخبار مثبت دقیق و شیرین برای امروز و فردای جامعه ما یک ضرورت است.
یاد و نام شهدای خبرنگار از دفاع مقدس تا دفاع از حرم، به ویژه شهید محمود صارمی که روز خبرنگار، در پاسداشت نام او شکل گرفته را گرامی میدارم و از خداوند منان توفیق و سربلندی همه فعالین عرصه خبر و رسانه را خواستارم.
