به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:
«به آگاهی میرساند که مرکز لرزهنگاری کشوری، وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بر اساس رویههای علمی و تخصصی، تنها زمینلرزههایی با بزرگی بیش از ۳ را از طریق وبسایت رسمی و سامانههای اطلاعرسانی عمومی منتشر مینماید.
زمینلرزههای با بزرگی کمتر از ۳، هرچند بهصورت دقیق در شبکههای لرزهنگاری ثبت میشوند، در زمره زمینلرزههای بسیار خفیف و غیراحساسشده قرار دارند و بهصورت عمومی گزارش نمیشوند، مگر در شرایط خاص علمی یا بنا به درخواست مراجع ذیربط گزارش می شود سالیانه بیش از هزاران زلزله کوچکتر از ۳ در فلات کشور عزیزمان ثبت می شود.
از همراهی و اعتماد هممیهنان گرامی سپاسگزاریم».
به گزارش مهر روز گذشته ساعت ۱۴:۳۳:۰۸ زمینلرزهای به بزرگی ۲.۴ ریشتر در استان تهران حوالی فردوسیه حوالی ساعت رخ داده بود.
