  1. دانش و فناوری
  2. علم و دانش
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

دلیل ثبت نشدن زمین‌لرزه غرب استان تهران اعلام شد

دلیل ثبت نشدن زمین‌لرزه غرب استان تهران اعلام شد

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای دلیل ثبت‌ نشدن زمین‌لرزه روز گذشته غرب استان تهران در وب‌سایت رسمی این موسسه را اعلام کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

«به آگاهی می‌رساند که مرکز لرزه‌نگاری کشوری، وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بر اساس رویه‌های علمی و تخصصی، تنها زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی بیش از ۳ را از طریق وب‌سایت رسمی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی عمومی منتشر می‌نماید.

زمین‌لرزه‌های با بزرگی کمتر از ۳، هرچند به‌صورت دقیق در شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت می‌شوند، در زمره زمین‌لرزه‌های بسیار خفیف و غیراحساس‌شده قرار دارند و به‌صورت عمومی گزارش نمی‌شوند، مگر در شرایط خاص علمی یا بنا به درخواست مراجع ذی‌ربط گزارش می شود سالیانه بیش از هزاران زلزله کوچکتر از ۳ در فلات کشور عزیزمان ثبت می شود.

از همراهی و اعتماد هم‌میهنان گرامی سپاسگزاریم».

به گزارش مهر روز گذشته ساعت ۱۴:۳۳:۰۸ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۴ ریشتر در استان تهران حوالی فردوسیه حوالی ساعت رخ داده بود.

کد خبر 6554285
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام البته من معمولا سایت را نگاه میکنم عدد 3 اشتباه هست و زلزله های بالای 2.5 را نمایش میدهد که چون این زلزله 2.4 بوده نمایش نداده است.به عنوان نمونه این زلزله از سایت آنها هست: ۱۴۰۴-۰۵-۱۳ ۰۴:۵۴:۱۱.۷ ۲.۵ ۲۹.۶۰۳ ۵۲.۱۸۶ ۱۰ خانه زنيان، فارس

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها