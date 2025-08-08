اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز آمده است:

با توجه به کمبود نسبتاً شدید آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز و در راستای مدیریت مصرف آب این شرکت در حوالی ساعات ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۷ ناگزیر به کاهش فشار آب مناطق جاده ائل گلی، کوی فردوس، گلشهر، شمس آباد، پرواز، زعفرانیه، ولی عصر و ولی عصر جنوبی می‌باشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.