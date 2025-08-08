تعمیرات پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کامبیز صفتی با اشاره به اتمام بدون حادثه تعمیرات اساسی در پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: این موفقیت چشمگیر، گواه تعهد عمیق کارکنان پالایشگاه به رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی و عملیاتی است.

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه صدور بیش از ۵۷۰۰ پروانه کار در طول دوره تعمیرات نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌ها و همچنین پایبندی دقیق ما به رویه‌های ایمنی در صدور مجوزهای لازم برای انجام کار است، افزود: با تلاش شبانه‌روزی تمامی همکاران، به ویژه نیروهای واحد اچ‌اس‌ئی (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) توانستیم این دوره حساس را با موفقیت و بدون وقوع هیچ حادثه‌ای پشت سر بگذاریم.

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با تاکید بر عوامل کلیدی دستیابی به این موفقیت گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی ایمنی با بالاترین کیفیت برای نیروهای ویژه تعمیرات اساسی، نشست‌های توجیهی با هدف درس‌آموزی از حوادث سنوات گذشته وزارت نفت، حضور و کنترل مستمر شبانه‌روزی در ورودی سایت برای جلوگیری از ورود موارد غیرمجاز و همچنین چک و کنترل مداوم کلیه مجوزهای صادره، به‌ویژه مجوزهای کار با شعله باز توسط همکاران واحد اچ‌اس‌ئی از جمله اقدام‌های کلیدی ما بود.

صفتی با اشاره به اینکه این دوره از تعمیرات اساسی با برنامه‌ریزی دقیق و با هدف تضمین آمادگی کامل پالایشگاه برای تولید پایدار و ایمن در فصل زمستان طراحی و اجرا شد، تصریح کرد: در این راستا، از توانمندی متخصصان و نیروهای ویژه تعمیرات اساسی و همچنین محصولات و دانش شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بهره بردیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی برای حفظ حداکثر ایمنی و کارایی، این دستاورد را نتیجه همدلی و هم‌افزایی تمامی کارکنان و نشان‌دهنده اهمیت بالای مقوله ایمنی در این پالایشگاه دانست.