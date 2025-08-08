  1. فرهنگ و ادب
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

بررسی طرح توسعه بنای یادمانی «قیصر امین پور» در گتوند

در نشست مشترک نماینده مجلس، مدیران شهری و مسئولین شهرستان گتوند با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی طرح پیشنهادی ساخت مجموعه یادمانی و فرهنگی قیصر امین‌پور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پیشنهادی ساخت مجموعه یادمانی و فرهنگی دکتر قیصر امین‌پور، شاعر فقید معاصر در نشست مشترک نماینده مجلس، مدیران شهری و مسئولین شهرستان گتوند با رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کلیات طرح پیشنهادی که طی چندین جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفته بود، به تأیید رسید و مقرر گردید طرح یادمان، پس از انجام بررسی‌های نشانه‌شناسانه، هنری، اقلیمی و فرهنگی متناسب با زوایای شخصیتی دکتر قیصر امین‌پور، برای تصویب نهایی و اقدامات اجرایی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه شود.

این نشست کارشناسی با حضور سید محمد سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، محسن آقایی فرماندار گتوند، زیبا اشراقی همسر قیصر امین‌پور (به صورت تلفنی)، حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، مهدی شفیعی معاون سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابادی طراح یادمان آرامگاهی دکتر قیصر امین‌پور، اردشیر صالح‌پور، کاوه خورابه، رضا یعقوبی، علیرضا حبیبی و ناصر غفوری عدل مشاوران و مدیران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

طاهره تهرانی

