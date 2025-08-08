حداقل ۶ نفر در تصادف قطار و اتوبوس در کنیا کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، پلیس روز جمعه اعلام کرد که در پی برخورد یک قطار با یک اتوبوس در نایواشا، حدود ۹۰ کیلومتری شمال غربی نایروبی، پایتخت کنیا، حداقل ۶ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند

آنتونی کِتِر، فرمانده پلیس شهرستان نایواشا، گفت که این تصادف شامل یک اتوبوس متعلق به شرکت دولتی خط لوله کنیا (KPC) و یک قطار راه‌آهن کنیا در یک گذرگاه همسطح بود.

کِتِر به خبرنگاران حاضر در محل حادثه گفت: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که راننده اتوبوس بدون بررسی قطار در حال نزدیک شدن، سعی در عبور از خط آهن داشته است.

یکی از شاهدان گفت که به دلیل بارندگی شدید در زمان تصادف، دید کم بوده است که ممکن است در بروز این حادثه نقش داشته باشد.

جو سانگ، مدیرعامل KPC، با اشاره به اینکه تیم‌های اورژانس و ایمنی بلافاصله اعزام شدند و مجروحان برای درمان به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند، گفت: این اتوبوس حامل کارکنان بود که از شیفت صبح برمی گشتند.