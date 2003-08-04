در تصادف قطار با اتوبوس در ويتنام 14نفر كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري العربيه، سرهنگ "ترونگ دوك دين"فرمانده پليس منطقه كام لو درباره وقوع اين حادثه گفت: اين قطاردرحال حركت به سوي هانوي بود كه در نزديكي تقاطع به يك اتوبوس حامل 20 ويتنامي برخورد كرد.

به گفته اين سرهنگ 12 نفر از سرنشينان اتوبوس در دم جان باختند و 8 تن ديگر به شدت زخمي شدند. وي افزود: مجروحان اين حادثه فورا با آمبولانس به بيمارستان منتقل شدند تا تحت درمان قرار گيرند. به گفته دوك، قربانيان اين حادثه اكثرا از مبارزان پيشين جنگ ويتنام بودند كه براي ديدن آثار تاريخي به منطقه كوانگ تري مي رفتند.