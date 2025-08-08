به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، با گذشت ۱۲ روز از آغاز اجرای طرح جابهجایی اربعین حسینی ۱۴۰۴ در مجموع دو میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۳۴ زائر حسینی از مرزهای ششگانه اربعینی کشور تردد کردهاند.
همچنین در این مدت، ۴۱۹ هزار و ۷۷۸ زائر ایرانی و غیرایرانی عتبات عالیات، در مسیر بازگشت از طریق مرزهای اربعینی وارد کشور شده و به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشتهاند.
۴۱۱ هزار و ۶۷۹ زائر با استفاده از ۱۷ هزار و ۶۷۶ سفر ناوگان حملونقل عمومی جادهای کشور به سمت مرزهای اربعینی جابهجا و از کشور خارج شدهاند.
در همین مدت، ۶۲ هزار و ۷۰ زائر نیز توسط ۵۶۷۱ سفر ناوگان حملونقل عمومی در سفرهای بازگشت به مبادی اولیه سفر بازگشتهاند، در مسیرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران) با ۶۵ درصد، باشماق و تمرچین به ترتیب با ۱۷ و ۹ درصد بیشترین تقاضا را از سوی زائران حسینی برای تردد با ناوگان حملونقل عمومی داشتهاند.
