تردد دو میلیون و ۳۳۰ هزار زائر از مرزهای شش‌گانه اربعینی

با گذشت ۱۲ روز از آغاز اجرای طرح جابه‌جایی اربعین حسینی ۱۴۰۴ در مجموع دو میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۳۴ زائر حسینی از مرزهای شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

همچنین در این مدت، ۴۱۹ هزار و ۷۷۸ زائر ایرانی و غیرایرانی عتبات عالیات، در مسیر بازگشت از طریق مرزهای اربعینی وارد کشور شده و به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشته‌اند.

۴۱۱ هزار و ۶۷۹ زائر با استفاده از ۱۷ هزار و ۶۷۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کشور به سمت مرزهای اربعینی جابه‌جا و از کشور خارج شده‌اند.

در همین مدت، ۶۲ هزار و ۷۰ زائر نیز توسط ۵۶۷۱ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای بازگشت به مبادی اولیه سفر بازگشته‌اند، در مسیرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران) با ۶۵ درصد، باشماق و تمرچین به ترتیب با ۱۷ و ۹ درصد بیشترین تقاضا را از سوی زائران حسینی برای تردد با ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته‌اند.

سمیه رسولی

