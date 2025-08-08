به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره بهروز خبرنگار و تسلیت سالروز شهادت خبرنگار شهید «صارمی»، اظهار داشت: این شهید تا آخرین لحظهای که به شهادت رسید وظیفه خبرنگاری و اطلاعرسانی خود را انجام داد.
مردم غزه نماد مظلومیت و اقتدار هستند
وی بیان داشت: خبرنگار با اطلاعرسانی خود و بیان حقایق و روشنگری، جز مجاهدان فیسبیلالله قرار میگیرد، خبرنگاران کسانی هستند که با آگاهیرسانی به مردم، جلو جهل و نادانی و همچنین سو استفاده دشمنان را میگیرند و واقعیتها را به اطلاع مردم میرسانند.
امامجمعه موقت خرمآباد، تأکید کرد: اگر خبرنگار نباشد، دشمنان واقعیتها را تحریف میکنند و مردم را فریب میدهند.
حجتالاسلام شمسی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله اسفبار غزه در جلوی چشم بشریت، عنوان کرد: مردم غزه نماد مظلومیت و اقتدار هستند و در اوج مظلومیت مقتدرانه ایستادهاند.
غزه نماد فروپاشی نهادهای بینالمللی است
وی با بیان اینکه غزه نماد انحطاط و وحشیگری صهیونیستها، غربیها و آمریکا است که ملتی را در گرسنگی و تشنگی قرار دادهاند، گفت: غزه نماد قانون جنگل حاکم بر دنیا است، غزه نماد فروپاشی نهادهای بینالمللی است، اما از طرفی نماد شجاعت، صلابت، ایمان، ایستادگی و حریت مردم است که به بشر نشان میدهند که خون بر شمشیر پیروز است و این را اباعبدالله حسین (ع) یاد گرفتهاند.
امامجمعه موقت خرمآباد در ادامه سخنان خود وضعیت غزه آبرویی برای نهادهای بینالمللی و دولتهای عربی و اسلامی نگذاشته است و این حقارت، ترس و ذلیل بودن این دولتها را نشان داد، گفت: جلوی چشم مسلمانان فرزندان این ملت را قتلعام میکنند و دولتهای اسلامی خفه خان گرفتهاند، نهتنها حمایتی نمیکنند، خودشان هم حامی صهیونیستها شدهاند.
حجتالاسلام شمسی فر، تأکید کرد: مکتب و راه امام حسین (ع) عالم را فراگرفته و روزی خواهد رسید که مردم مظلوم غزه شاهد پیروزی، سربلندی، آزادی و… خوشان خواهند بود.
اربعین بیداری را به جهان خواهد داد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توطئه آمریکا و صهیونیست با همکاری بعضی از دولتهای عربی برای خلع سلاح مقاومت عراق و حزبالله لبنان، گفت: این اقدام توطئه و نقشه آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی است تا بتواند با کوچکترین مقاومت بتواند کشورهای اسلامی را تصرف کند، این در حالیست که آنها خودشان به سرباز و پیادهنظام صهیونیست شدهاند.
امامجمعه موقت خرمآباد با طرح این سوال که کدام انسان باغیرت سلاح را از دستبردار و فرزندش میگیرد تا دشمن او هر موقع خواست بهراحتی او را قتلعام کند و سرزمینهای او را اشغال کند؟ گفت: این فقط نشانه همراهی با آمریکا و صهیونیست برای پیادهکردن برنامههای صهیونیست در کشورهای اسلامی و فراهمکردن تسلط صهیونیستها بر منطقه است.
حجتالاسلام شمسی فر، تصریح کرد: ملتهای مسلمان و آزادیخواه و جوانان باغیرت این خطر را درک کنند و نقشه آمریکا و صهیونیست نقشبرآب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اربعین و جمعیت میلیونی که به سمت کربلا در حال حرکت است، گفت: در اوج و شدت گرما، عشق و علاقه به ابیعبدالله همه سختیها را در کام زائر شیرین میکند و نشان میدهد که ندای ابیعبدالله روزبهروز قلبها را فتح میکند و زمینه ظهور امامزمان (عج) که از طریق همین اربعین صورت میگیرد، فراهم میشود.
امامجمعه موقت خرمآباد، گفت: این اربعین بیداری را به جهان خواهد داد و نشان میدهد صبر و استقامت، جهاد و ایثار تنها راه نجات بشریت از زیر ظلم مستکبرین هست.
پاسخ ایران در مقابل هر گونه تعدی، ریشهکنکردن غده سرطانی رژیم صهیونیستی خواهد بود
حجتالاسلام شمسی فر با تأکید بر اینکه اگر آمریکا و صهیونیست بخواهند یکبار دیگر دست از پا خطا کنند و به کشور ما تعدی کنند، این ملت که ملت امام حسین (ع) و شهادت است، آنچنان دندانهای دشمن را خورد خواهد کرد که صهیونیست در سوراخ موش و پناهگاه خودشان زندهبهگور شوند و بدانند این بار پاسخ جمهوری اسلامی ریشهکنکردن غده سرطانی از روی زمین خواهد بود.
وی تأکید کرد: دشمنان بدانند جمهوری اسلامی گوشهای قدرت خودش را در وعده صادق یک، دو و سه نشان داده است، اگر لازم باشد که از قدرت خودش استفاده کند، نه آمریکا و نه ناتو و نه اروپا نخواهند توانست این رژیم منحوس را نجات دهند.
