مقاومت زنده است؛ حزب الله هیمنه پوشالی اسرائیل را فروپاشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن گرامی داشت روز خبرنگار بیان کرد: خبرنگاران نق بسیار مهمی در همه ممالک و کشورها دارند مخصوصاً در جمهوری اسلامی که به حمدالله ارتباطات و اطلاعات به صورت آزادانه تبادل می‌شود، اهمیت جایگاه رسانه‌ها بیشتر است.

وی ضمن گرامی داشت عکاسان و خبرنگاران و گزارشگرانی که در دوران دفاع مقدس رشادت‌های رزمندگان اسلام را به تصویر کشیدند، ابراز کرد: اگر مجاهدت‌های این افراد نبود، امروز تصویری روشن از افتخار آفرینی جوانان مملکت در برابر دشمن بعثی وجود نداشت.

امام جمعه آرادان ضمن اشاره به روز مقاومت اسلامی و سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل و پیروزی حزب الله بیان کرد: این روز فرصت خوبی است تا یاد سید الشهدای جبهه مقاومت یعنی شهید نصرالله را گرامی بداریم.

شریفی نیا با بیان اینکه در جنگ ۳۳ روزه برای نخستین بار هیمنه رژیم جنایتکار صهیونیستی توسط حزب الله فرو ریخت و ابهت پوشالی اسرائیل به هم ریخت، گفت: جبهه مقاومت ۳۳ روز مظلومانه در برابر اسرائیل دفاع کردندو در نهایت به پیروزی رسیدند امروز علیرغم هیاهوی دشمنان، امریکایی‌ها و صهیونیستی‌ها که مقاومت ضعیف شده، حزب الله و جبهه مقاومت زنده است.

وی با بیان اینکه دو سال از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه می‌گذرد و هنوز هم نتوانسته‌اند گروه کوچکی از مقاومت را به زانو در بیاورند و این دلیل روشنی بر زنده بود جریان مقاومت علیرغم تبلیغات مسموم دشمن است، افزود: امروز مقاومت جانانه در میدان نبرد است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه مردم نباید به هیاهوی دشمنان توجه داشته باشند، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفتم مرداد ماه در بزرگداشت مقام شهدای جنگ ۱۲ روزه اعلام کردند ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا نهاده شده و در بنای آن دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده امنیت هستند و آنچه استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا با آن مخالف است دین و دانش مردم است.