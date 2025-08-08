استکبار از اتحاد دینی ملت هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی برقرار در خطبههای نماز جمعه امروز گرگان با دعوت مردم به پرهیز از گناه و رعایت تقوای الهی، گفت: خداوند متعال انسانها را زیر نظر دارد و همه در پیشگاه وی مسئول هستند.
وی با یادآوری چهلمین روز شهادت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، دین و دانش را دو رکن اساسی جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر این دو اصل توانسته است دشمنان را در میدانهای مختلف به عقب براند.
امام جمعه موقت گرگان همچنین روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه رسانه تبریک گفت و یاد شهدای خبرنگار از جمله شهید صارمی را گرامی داشت و برای آنها از خداوند رحمت و پاداش طلب کرد.
برقرار با اشاره به ریشه دشمنی استکبار جهانی با نظام اسلامی گفت: دشمنان به بهانههای مختلف مانند پرونده هستهای یا حقوق بشر به جمهوری اسلامی حمله میکنند اما علت اصلی این خصومت، ایمان مردم و وحدت آنها زیر پرچم قرآن و اسلام است.
وی افزود: تمامی بهانهها صرفاً پوششی برای دشمنی با دین مردم است.
وی با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آلعمران که میفرماید «ولا تهنوا ولا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»، خاطرنشان کرد: ایمان، ملتها را برتر و استوار میکند. همچنین به آیه ۱۱ سوره مجادله اشاره کرد و گفت: خداوند درجات کسانی را که ایمان و علم دارند ارتقا میدهد و این دو، کلید پیشرفت ملت ایران هستند.
برقرار با نقل کلامی از شهید مطهری، گفت: علم به ما توان و روشنایی میبخشد و ایمان امید و گرمی؛ علم ابزار است و ایمان هدف؛ علم سرعت میبخشد و ایمان جهت؛ علم طبیعت را میسازد و ایمان انسان را؛ علم امنیت بیرونی و ایمان امنیت درونی را ایجاد میکند.
