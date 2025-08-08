اربعین حسینی فرصتی برای تحول فردی و اجتماعی با اقامه نماز اول وقت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: مراسم اربعین حسینی فرصتی برای تحول بزرگ در زندگی فردی و اجتماعی است و باید از این رویداد عظیم بهره معنوی و عملی برد.

وی اقامه نماز اول وقت را مهم‌ترین درس اربعین دانست و از موکب‌داران خواست فضایی مناسب برای ادای نماز زائران فراهم کنند. خطیب نماز جمعه اهواز افزود: زائران باید با نیت خالص در این مسیر گام بردارند، از اسراف پرهیز کنند و با خدمت به هم‌نوعان و نیازمندان، روحیه ایثار و همدلی را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد همچنین بر ضرورت هوشیاری زائران تأکید کرد و گفت: زائران از پذیرش بسته‌های ناشناس خودداری کنند و نسبت به رفتارهای مشکوک و خطرآفرین هشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرزهای چذابه و شلمچه در خوزستان، از گذرگاه‌های اصلی تردد زائران اربعین حسینی هستند که هرساله میزبان هزاران زائر عتبات عالیات در این آئین باشکوه می‌باشند.