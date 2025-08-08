ریزش ۵ درصدی سهام اینتل، باز هم پای ترامپ در میان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار استعفای مدیرعامل شرکت اینتل شد، ارزش سهام این شرکت در پیش گشایش شرکت‌های الکترونیکی نزدک بورس نیویورک ۵.۰۵ درصد ریزش کرد.

ترامپ خواستار استعفای لیپ بو تانگ، مدیرعامل اینتل، به خاطر روابطش با شرکت‌های چینی شده است.

البته پس از گشایش بازار کاهش ارزش اینتل تا منفی ۲ درصد جبران شد و هر سهم آن هم اکنون ۲۰ دلار دست به دست می‌شود.

آکسیوس گزارش داده که ترامپ با ظن ارتباط مدیرعامل اینتل با شرکت‌های چینی که با حزب کمونیست حاکم در این کشور همکاری می‌کند، خواستار استعفای وی شده است.

لیپ بو، پس از یک دوره بحران مالی برای اینتل و سقوط سهام این شرکت در زمان مدیرعامل قبلی، از ابتدای سال جاری مدیریت آن را در دست گرفت.

اینتل اخیراً با مشکل تشدید رقابت با دیگر شرکت‌های تولید کننده تراشه‌های الکترونیکی روبرو شده است.