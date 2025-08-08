جلیل منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با پدیده غیرقانونی انشعابات غیرمجاز به طور جدی در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه قرار دارد و در این راستا، طی بازدیدهای متوالی و حتی به صورت شبانه، کشفیات متعددی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از برق غیرمجاز علاوه بر وارد کردن آسیب‌های فنی و تجهیزاتی به شبکه، می‌تواند انواع حوادث ناگوار انسانی را به دنبال داشته باشد، افزود: به همین دلیل، از لحاظ حقوقی و قانونی، مجازات‌هایی برای استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز پیش‌بینی شده است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

منوچهری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۹۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق در این منطقه کشف و جمع‌آوری شده و همچنین ۴۴۰ مورد نیز تذکر قطع انشعاب دریافت کرده‌اند.

مدیر امور برق مرکز کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر کشف و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، به بانک‌ها، ادارات، مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری پرمصرف نیز تذکر داده شده که در صورت عدم رعایت صحیح الگوهای مصرف، برق آنها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در بخش کشاورزی افزود: در بازدید از ۱۹۵ حلقه چاه کشاورزی، تعداد ۵۰ مورد که کنتور آنها دستکاری شده بود، با قطع کنتور مواجه شدند و همچنین تعدادی از کنتورهای هوشمند جهت قرائت از راه دور اصلاح شدند.

منوچهری در ادامه از تعدیل ۵۰ درصدی روشنایی معابر خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ کیلومتر از معابر شهری تعدیل شده و ۶۰۰ دستگاه چراغ ال‌ای‌دی کم‌مصرف نیز در نقاط مختلف نصب شده است.

مدیر امور برق مرکز کرمانشاه با تأکید بر اینکه شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز موجب کاهش تلفات انرژی و صرفه‌جویی مالی می‌شود، یادآور شد: برنامه تست، بازرسی و اصلاح لوازم اندازه‌گیری مشترکان به صورت مستمر و بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده انجام می‌گیرد و این روند تا تحقق کامل اهداف مدیریت مصرف ادامه خواهد داشت.