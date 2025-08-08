اقتدار ایران در جنگ اخیر به جهانیان اثبات شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی، در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته با اشاره به گزارش فرمانده انتظامی شهرستان گفت: به همت فرمانده نیروی انتظامی و پرسنل خدوم، ۲۸ دستگاه خودروی شوتی حامل بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق توقیف شد، این اقدام ارزشمند نمونه‌ای از تلاش جهادی برای مقابله با مفاسد اقتصادی است و شایسته قدردانی است.

امام جمعه موقت ساوه با تأکید بر ضرورت کارهای اساسی و زیربنایی در شهرستان‌های ساوه و زرندیه افزود: حدود ۶۰ واحد تولیدی از منابع آب، برق و خاک ساوه استفاده می‌کنند، اما مالیات و ارزش افزوده خود را در تهران می‌پردازند.

وی افزود: این موضوع پیگیری شده و به امور مالیاتی منعکس شده، به عنوان نمونه یک شرکت سالانه ۳ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده پرداخت می‌کند که باید سهمی از آن به شهرستان اختصاص یابد.

حجت الاسلام سبزی ضمن گرامیداشت ۲۳ مرداد، روز مقاومت، و اشاره به نقش گروه‌های جهادی در پیشبرد امور، خبرنگاران متعهد را در خط مقدم «جنگ شناختی» دانست و تصریح کرد: در جهانی که مطبوعات در دست دشمنان است و اخبار نادرست منتشر می‌شود، خبرنگاران می‌توانند با بیان حقیقت، توطئه‌ها را خنثی کنند. خبرنگار نباید صرفاً به دنبال دنبال‌کننده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر و پیامدهای آن اظهار کرد: در این نبرد، اگرچه بیش از هزار شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی شد اما اقتدار و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری به جهانیان اثبات شد، ایران در برابر حداقل چهار قدرت هسته‌ای جهان، از جمله آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه ایستاد و بدون اتکا به هیچ کشوری، تنها با تکیه بر قدرت لایزال الهی، دشمنان را به عقب‌نشینی واداشت.

امام جمعه موقت ساوه با انتقاد از برخی اظهارات که از موضع ضعف مطرح می‌شود، تأکید کرد: مسئولان ارشد باید همچون مردم با روحیه پیروزمندانه سخن بگویند چنانچه دشمنان بار دیگر مرتکب خطا شوند، رژیم صهیونیستی به طور کامل از صفحه روزگار محو خواهد شد.

حجت الاسلام سبزی به مسائل داخلی کشور پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اصلی، بهره‌وری پایین است، راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و باید با فناوری روز دنیا ارتقا یابد.

وی گفت: ساوه از پیشگامان تولید برق خورشیدی است و تا یک سال آینده چندین پروژه با ظرفیت مجموع ۲ تا سه هزار مگاوات وارد مدار خواهد شد که چند برابر نیاز برق شهرستان است.

امام جمعه موقت ساوه با اشاره به ضرورت مدیریت جهادی در حل مشکلات، بیان کرد: حل مسائل کشور بهانه‌بردار نیست و نیازمند عزم جدی است، تفکرات لیبرالی گذشته مانع توسعه زیرساخت‌ها شده اما اکنون باید با رویکردی انقلابی و کار جهادی این مسیر را اصلاح کرد.