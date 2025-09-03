کشورهای حاشیه خلیج فارس بدانند رژیم صهیونیستی دشمن کل منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: با توجه به اینکه چند سال قبل سکه‌هایی به واسطه برجام به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت داده شد، اگر اسنپ بک بازگشت، باید این سکه‌ها هم بازگردانده شود.

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در واکنش به بیانیه مغرضانه کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران، گفت: این کشورها اگر تصور کرده‌اند شرایط جنگی است و ما کوتاه می آییم، باید بدانند که این بوی کبابی که به مشام‌شان رسیده، خر است که داغ کرده‌اند.

وی خطاب به مقامات این کشورها، تاکید کرد: گنده لات‌های دنیا امروز به غلط کردن افتاده‌اند، پس شما هم مقابل ایران نایستید و در کنار ما باشید که به نفع شماست با اسرائیل مقابله کنید، چرا که این رژیم دشمن کل منطقه است.