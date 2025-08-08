اربعین، نمایش وحدت امت اسلامی و صدای گفتمان شیعه در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی، در خطبههای نماز جمعه ۱۷ مردادماه با اشاره به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، این رویداد عظیم را یک حرکت فرهنگی، تاریخی و سیاسی دانست و گفت: اربعین ریشه در آموزههای شیعی دارد و امروز به یک نماد قدرت نرم تفکر و جامعه شیعه در جهان اسلام تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه زیارت اربعین یکی از نشانههای شیعه بر اساس روایت امام حسن عسکری (ع) است، افزود: حرکت اربعینی که در گذشته با تلاش علما و طلاب حوزههای علمیه نجف آغاز شد، امروز به بلوغ و شکوفایی رسیده و با وجود دشمنیها، تهدیدها و حتی شهادت زائران، به یک حرکت تحولآفرین، پویا و جهانی تبدیل شده است.
حجت الاسلام کرامتی یادآورشد: اربعین امروز نهفقط یک عمل عبادی با فضیلت، بلکه نماد نمایش قدرت نرم شیعه در سطح منطقه و جهان است. با وجود آنکه شیعیان همواره در اقلیت بودهاند، اما تأثیرگذاری آنان در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انکارناپذیر است. این تأثیر نشأتگرفته از تفکر عاشورایی و مکتب اهلبیت (ع) است.
وی با تأکید بر بهرهبرداری جهان اسلام از فرصت اربعین تصریح کرد: ما باید مسائل مهم دنیای اسلام، همچون فلسطین و مقاومت اسلامی را در بستر این همپایی مسلمانان و محبان اهلبیت از سراسر جهان، به اشتراک گذاشته و به همفکری، همگرایی و اتخاذ مواضع واحد در برابر دشمنان اسلام برسیم.
خطیب جمعه گلپایگان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اربعین درسی است برای حفظ حقیقت و زنده نگهداشتن خاطره شهادت در مقابل طوفان تبلیغاتی دشمن. همانگونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) اجازه ندادند دشمن دروغهای خود را بر جامعه تحمیل کند، امروز نیز ما وظیفه داریم واقعیتها را بهدرستی روایت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، از تلاشهای جامعه رسانهای کشور تقدیر کرد و گفت: رسالت خبرنگاری رسالتی سخت و سنگین است و رسانهای که به دنبال انتقال حقیقت و واقعیت نباشد، ارزشی ندارد. رسانهها باید در آگاهیبخشی، ارتقا دانش عمومی و افزایش قدرت تحلیل مردم نقش مؤثری ایفا کنند.
به گفته وی: رسانهها باید با تمرکز بر نقاط قوت جامعه، امید را در دل مردم زنده کنند. نمونه آن، رفتار مردم در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که با ایثار، همدلی و روحیه فداکاری، صحنههایی زیبا از جامعه اسلامی تربیتشده در مکتب اهلبیت را به نمایش گذاشتند. رسانهها باید این جلوهها را برجسته کنند.
وی با اشاره به وظایف رسانهها در ایجاد محبت و مودت در جامعه، تأکید کرد: باید از ظرفیت رسانه برای همدلی، وحدت، و همافزایی بیشتر در جامعه اسلامی استفاده کرد. اگر فرصتی باشد، در هفته آینده به بخش دیگری از موضوعات رسانهای خواهم پرداخت.
