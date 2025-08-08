خبرنگاران باید محاصره تبلیغاتی دشمن را بشکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند به مناسبت روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای خبرنگار، بر نقش مهم خبرنگاران و اصحاب رسانه در دفاع از انقلاب و ملت ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «امروز مؤثرترین سلاح بین‌المللی علیه دشمنان، سلاح تبلیغات و ارتباطات رسانه‌ای است»، اظهار داشت: خبرنگاران باید با شجاعت، محاصره تبلیغاتی دشمنان ایران و اسلام را بشکنند و ضمن انعکاس واقعیت‌ها، در جهت تقویت امید و همبستگی ملی تلاش کنند.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه رسانه‌های معاند با پخش اخبار کذب و تحلیل‌های مغرضانه درصدد وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و ناامید کردن مردم هستند، افزود: کوچک جلوه دادن پیشرفت‌ها و بزرگنمایی مشکلات کشور از جمله برنامه‌های ثابت رسانه‌های دشمن است.

وی تأکید کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتماد به رسانه‌های معاند همچون «اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی» بی‌جا و نادرست است و خبرنگاران باید با حفظ انصاف و مصلحت نظام، انتقاد دلسوزانه و منصفانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فتاح دماوندی با تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران دماوند، خواستار حمایت مسئولان از پیگیری مطالبات مردم از طریق رسانه‌ها شد و گفت: فعالان فضای مجازی نیز باید به رعایت شئونات اسلامی و حدود اخلاقی پایبند باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه و جهان اشاره کرد و اظهار داشت: ما در جنگی پیچیده با جبهه صهیونیسم و استکبار جهانی قرار داریم و برای مقابله با نفوذ دشمن باید با وحدت و تبعیت از رهبری، استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را حفظ کنیم.

امام جمعه دماوند حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و جنگ ۱۲ روزه را نماد بارز دشمنی آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران دانست و گفت: تنها راه تضمین امنیت کشور، انسجام ملی و قدرت دفاعی بومی است نه تکیه صرف بر حقوق بین‌الملل و توافقات دیپلماتیک.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و فراخوان بسیج عمومی مقاومت اسلامی سوریه، خاطرنشان کرد: پیام روشن جبهه مقاومت به اشغالگران خارجی این است که دوران حضور بی ‌هزینه آنان به پایان رسیده و مردم سوریه در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود متحد هستند.

فتاح دماوندی در پایان از همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان دماوند تجلیل و روز خبرنگار را تبریک گفت.