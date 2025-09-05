آمریکا و اسرائیل همواره در پی ایجاد تفرقه و دو قطبی در منطقه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تقویت امنیت در کشور، گفت: همه ما و فرد فرد ملت ایران برای حفظ وحدت و امنیت‌آفرین وظیفه‌ای داریم که باید به آن عمل کنیم.

وی افزود: کارمندان ادارات با خدمت بی‌منت، کسبه و بازاریان با انصاف و ارزان‌فروشی، کارگران و کارآفرینان با تولید ملی، و دانشجویان، اساتید و دانش‌آموزان با جهاد علمی می‌توانند وحدت مقدس ملت را تقویت کنند.

امام جمعه دماوند درباره تأثیر اخبار و رسانه‌ها بر وحدت جامعه هشدار داد و اظهار داشت: گرفتن خبر از رسانه‌های دشمن و پخش اخبار ناامیدکننده به اتحاد ملی لطمه می‌زند و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی سم مهلک و خطرناکی است که جان ایران و ایرانی را تهدید می‌کند.

دماوندی با یادآوری فتنه‌های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱، گفت: ایجاد چندصدایی و دو قطبی کردن جامعه همواره خطرناک بوده و در شرایط فعلی خطرناک‌تر است.

وی تأکید کرد: آمریکا در ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن و حتی فلسطین به دنبال ایجاد اختلاف و پیشبرد اهداف شوم خود است. نفوذ و ایجاد تفرقه، سلاح اصلی آمریکا در منطقه است و هر گونه دستکاری در محاسبات تصمیم‌گیران و ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت‌ها، نقشه شوم آنهاست.

امام جمعه دماوند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ۱۸ دی ۱۳۹۸ گفت: حضور فسادآفرین آمریکا در این منطقه باید پایان یابد؛ آنها جنگ، اختلاف، فتنه و ویرانی به همراه آورده‌اند. دولت عراق باید تلاش کند نظامیان آمریکا هرچه زودتر از این کشور خارج شوند.

وی با یادآوری جنایات آمریکا و اسرائیل، افزود: کشتار حدود ۶۴ هزار نفر از مردم مظلوم غزه با حمایت کامل آمریکا انجام شده و هر جنایتی که اسرائیل مرتکب می‌شود، با پشتیبانی آمریکا است. آمریکا در عمل نشان داده که قابل اعتماد نیست و سیاستمداران آن پیمان‌شکن و فریبکارند.

دماوندی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید قدر امام و امت خود را بدانیم. تا زمانی که مردم متحد هستند و از رهبری خود پیروی می‌کنند، آمریکا و دیگر دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. ملت ایران شهدای انقلاب و دفاع مقدس را فراموش نمی‌کند و برای حفظ جمهوری اسلامی تا پای جان ایستاده است. هر کس وحدت مسلمین را بشکند، خیانتکار و ظالم است، همه هفته‌ها برای ما هفته وحدت است و باید قدر نعمت اتحاد را بدانیم.