قالیباف: مجلس برای تصویب لوایح دولت در حمایت از خبرنگاران آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس شورای اسلامی برای تصویب لوایح دولت در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آمادگی دارد.

متن پیام تبریک به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

نون والقلم و ما یسطرون

۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی خبرنگار پرتلاش خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار را به تمامی اصحاب رسانه، قلم و آگاهی تبریک عرض می‌کنم.

خبرنگاران، عکاسان و فعالان عرصه‌ی خبر و اطلاع رسانی در دنیای کنونی و جهانی که سکوت و سرافکندگی حکام ظلم و جور، بیش از هرزمانی دنیا را به شگفتی وا داشته، سکوت جهان را با قلم و رسانه‌ی خود شکستند که تقدیم ۱۲ شهید گرانقدر در طی جنگ ۱۲ روزه‌ی تحمیلی رژیم صهیونی علیه ملت و کشورمان بار دیگر ساحت قلم و خبر را به خون پاک شهیدان رنگین و متبرک کرد.

خبرنگاران در کشور ما از روحیه ی جوانی و انگیزه برخوردارند که از سوی ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس باید تلاش و همت آنها را ستود و برای رفع مطالبات و دغدغه‌هایشان کوشید.

ایجاد امنیت شغلی با کمک به تقویت رسانه‌های خصوصی و پر مخاطب و الزام آنها به حفظ شأن و کرامت خبرنگاران، لحاظ کردن این حرفه به عنوان شغلی سخت و زیان آور و اهتمام به رشد نهادهای صنفی با حمایت قانونی و نظارت بر انجام آنها در این امر مثمر ثمر خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ممتاز قانونگذاری و نظارت در کشور، ضمن اعلام آمادگی برای تصویب لوایح دولت در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران، دریافت نقطه‌نظرات و پیشنهادات اهالی رسانه در راستای اعتلای آگاهی بخشی به افکارعمومی، حمایت از رسانه‌ها، خبرنگاران و جریان آزاد دسترسی و انتشار اخبار و تبادل اطلاعات را یکی از دغدغه‌های مهم خویش دانسته و تلاش می‌کند در دوره دوازدهم گام‌هایی اثربخش و راهگشا در این حوزه برداشته شود.»