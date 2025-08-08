شهید زنده حادثه هفتم تیر در سبزوار به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام باغانی، از برجسته‌ترین چهره‌های روحانی و سیاسی غرب خراسان و در تراز ملی است که از او به عنوان شهید زنده حادثه تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ یاد می‌شد.

در آن حادثه شهید آیت الله بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و حجت الاسلام باغانی دچار جراحت‌های شدیدی شد اما به خواست خدا زنده ماند تا سال‌های بعد راوی و شاهد دست اول یکی از فجیع‌ترین جنایاتی باشد که توسط منافقان در حق جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

حجت الاسلام باغانی در ادوار اول و چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم غرب خراسان به خانه ملت راه یافت که در دوره چهارم ریاست کمیسیون قضائی مجلس را بر عهده داشت.

این روحانی برجسته همچنین پدر شهید «ناصرالدین باغانی» از شهدای جوان دوره هشت ساله دفاع مقدس بود که در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل شد و وصیت نامه معروف و خواندنی از او باقی مانده است رهبر معظم انقلاب ضمن تمجید، دیگران را توصیه به مطالعه وصیت نامه این شهید جوان سبزواری کرده اند.

حجت الاسلام علی اصغر باغانی همچنین یکی از بنیانگذاران مؤسسه آبادانی دیار سربداران است که این مؤسسه مردمی خدمات عام المنفعه و تأثیرگذار زیادی از جمله ساخت فرودگاه، پیگیری تأسیس راه آهن، کمک به ایجاد بعضی زیرساخت‌های دانشگاهی، امنیتی و فرهنگی و در حال حاضر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سبزوار را در کارنامه خود دارد.

حجت الاسلام «علی‌اصغر باغانی» شهید زنده حادثه هفتم ۱۳۶۰، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سیاستمدار ملی غرب خراسان رضوی صبح جمعه در سن ۹۰ سالگی در سبزوار به دیار باقی شتافت.