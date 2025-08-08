سومین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ در کرمانشاه

بهنام روندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین اهدای عضو سال ۱۴۰۴ با تصمیم خداپسندانه و ایثار خانواده محترم مرحوم محمد بیگلری انجام شد. ایشان برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد رضا بیگلری، ریاست محترم بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی بودند. مرحوم محمد بیگلری، فرهنگی بازنشسته‌ای بود که سال‌ها در راه آموزش به فرزندان این مرز و بوم تلاش کرد و در آخرین روزهای زندگی خود، درس بزرگ گذشت و ایثار را به همه ما آموخت.

روندی افزود: مرحوم محمد بیگلری در زمان حیات، کارت اهدای عضو دریافت کرده بود و خانواده گرانقدرشان نیز با تقدیم اعضای ایشان به چندین بیمار نیازمند، زندگی دوباره‌ای به آنان بخشیدند و یاد و نام آن مرحوم را برای همیشه جاودان کردند.

وی ضمن عرض تسلیت به خانواده بیگلری گفت: بدین وسیله خدمت خانواده معزای بیگلری تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند متعال خواستاریم.

روندی همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه کادر پزشکی قدردانی کرد و بیان داشت: از پرسنل زحمتکش بخش مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) و کارشناسان پیوند معاونت درمان که همواره در راه نجات جان همنوعان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

گفتنی است، این سومین اهدای عضو در استان کرمانشاه طی سال جاری است که با همت و همکاری خانواده‌های متوفیان و کادر درمان، گامی مؤثر در نجات جان بیماران نیازمند به پیوند اعضا برداشته شده است.