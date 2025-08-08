اصحاب رسانه دزفول در ایام جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خردمند شامگاه جمعه در آئین نکوداشت رور خبرنگار که در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: خبرنگاری از شغل‌های سخت و دشوار است و اصحاب رسانه در مسیر خبر رسانی زحمات زیادی متحمل می‌شوند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و مجموعه‌های خبری دزفول در ایام جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند و کارنامه موفقی از خود ثبت کرده و به یادگار گذاشتند؛ افزود: به عملکرد اصحاب رسانه دزفول در ایام جنگ بالاترین نمره را می‌دهم، چرا که به صورت ویژه به این مهم پرداختند و در اقدامی حرفه‌ای در جهت تضعیف دشمن و نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات مؤثری انجام دادند.

فرماندار ویژه شهرستان دزفول در ادامه، تبلیغات را یکی از ابزارهای مهم در جنگ عنوان کرد و گفت: رسانه‌های کشور به ویژه رسانه ملی و اصحاب رسانه دزفول در ایام جنگ ۱۲ روزه اقدامات ارزنده‌ای انجام داده و نقش ویژه ای در این زمینه ایفا کردند.

خردمند با بیان اینکه امروز به لطف خبرنگاران جامعه بیدار است، چرا که خبرنگارانمان بیدار هستند، افزود: خوشبختانه خبرنگاران در مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف دولت به خوبی در حال فعالیت و اطلاع رسانی هستند.

وی همچنین با بیان اینکه همه خبرنگاران آزاد هستند در چارچوب قانون و احترام نقد داشته باشند، گفت: نقد سازنده از این جنبه بسیار مفید است که از طریق این نقدها نکاتی را که شاید مسئولان نمی‌بینند خبرنگاران به خدمتگزاران مردم یادآوری می‌کنند، اما ضروری است این انتقادات در چارچوب قانون و در مسیر سازندگی و اعتلای شهر و کشور باشد.

فرماندار ویژه دزفول با تاکید بر پرهیز از توهین به افراد و نقدهای غیرمنصفانه، گفت: رسانه‌ها اجازه ندهند افراد خبرنگار نما در جمعشان ورود کنند و بخواهند این شغل مقدس را خدشه دار کنند البته ما نیز نباید اجازه دهیم برخی افراد که بدون مجوز فعالیت می‌کنند به نام خبرنگار به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهند.

وی یادآور شد: ارتباط و نزدیکی رسانه‌ها و مسئولان دزفول یک نقطه مثبت برای شهرستان است و ضروری است این ارتباط بین خبرنگاران با دستگاه‌های اجرایی و دولتی افزایش یابد، ما نیز همچون همیشه در جهت حل مشکلات و دغدغه اصحاب رسانه در کنار آنها هستیم.