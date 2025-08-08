عملکرد رسانه ها درمدیریت افکار عمومی طی جنگ ۱۲روزه در تاریخ ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده شامگاه جمعه در مراسم نکوداشت روز خبرنگار که در تالار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار شد، رسانه را یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی برشمرد و اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه همه ما به خوبی اثر و نقش رسانه را در جامعه مشاهده کردیم و خبرنگاران توانستند رسالت خود را به خوبی نشان داده و منتقل کنند.

وی با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما افزود: این تهاجم آشکار نشانه باور دشمن به اثر و قدرت تمام رسانه‌های ما شامل رسانه‌های نوشتاری و دیداری است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاه نمایی و بزرگ نمایی رسانه‌های معاند در ایام جنگ ۱۲ روزه، گفت: رسانه‌های خارجی و معاند در این ایام کوچک‌ترین تحرکات دشمن را بسیار بزرگ جلوه داده و سعی در ایجاد و تزریق رعب و وحشت در بین مردم داشتند.

پاپی زاده ادامه داد: رسانه‌های معاند در ایام جنگ ۱۲ روزه با توجه به شهادت جمعی از فرماندهان دلاور تلاش داشتند که به مردم القا کنند سیستم مدیریتی کشور از هم پاشیده شده، اما رسانه‌های داخلی به معنای واقعی سنگ تمام گذاشتند و تلاش و همت آنها برای ایجاد یکپارچگی و همصدایی بین مردم، تزریق امید در جامعه و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند و اثرگذار بود.

وی یادآور شد: در آن ایام همه رسانه‌ها و خبرنگاران هر کدام به نحوی با ابزار رسانه خود تلاش کردند کشور را به آرامش برسانند و همبستگی بین مردم و مسئولان را محکم‌تر کنند که در این زمینه بسیار موفق عمل کردند.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی توسط رسانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه برگ زرینی است که در تاریخ ما ماندگار خواهد شد، افزود: امیدوار هستیم این رویه مثبت و ارزشمند در ادامه نیز در راستای حفظ و افزایش وحدت مردم و کشور ادامه یابد تا همه محکم و استوار با یک جریان واحد مقابل دشمن ایستادگی کنیم.