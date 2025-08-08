حضور جهادی ۱۱۰۰ نفر برای خدمت رسانی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علیرضا بیات در شهر کربلا و در جلسه هماهنگی ستاد اربعین سازمان حج گفت: زبان ما از عشقی که میان میزبان و مهمان در اربعین حسینی جریان دارد قاصر است و موکب‌داران برای خدمت خالصانه به عزاداران حسینی رقابت می‌کنند که این نماد جوشش عاطفی برای دست‌گیری مؤمنان از یکدیگر است.

رئیس سازمان حج با اشاره به حضور افتخاری و جهادی ۱۱۰۰ نفر از کارگزاران برای راهنمایی و خدمت رسانی به زائران اعلام کرد: هم اکنون حدود یک و نیم میلیون نفر از هموطنان در خاک عراق حضور دارند و جریان ورود زائران در روزهای آینده بیشتر می‌شود و خدمت رسانی شبانه روزی در این گرمای غیرقابل وصف، جز با عشق به دستگاه سید و سالار شهیدان ممکن نیست.

وی با اشاره به استقبال زائران از اپلیکیشن کاربردی همیار اربعین گفت: هموطنان بدون نیاز به اینترنت از این بستر برای ارتباط با یکدیگر، موقعیت یابی مواکب، خدمات درمانی و کنسولی استفاده می‌کنند که جا دارد در اربعین جاری و سال‌های بعد برای معرفی این اپلیکیشن اطلاع رسانی بهتری صورت پذیرد.

بیات خطاب به هموطنانی که قصد تشرف به عتبات در روزهای باقیمانده به اربعین را دارند، اعلام کرد: حدود ۵۵ درصد زائران برای تردد به عراق از پایانه مهران عبور می‌کنند که باعث ترافیک جمعیتی در این مرز شده است و ما پیشنهاد می‌کنیم زائران از پایانه‌های شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین نیز استفاده کنند که طبیعتاً سهولت بیشتری برای تشرف خواهند داشت.