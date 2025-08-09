اعزام بیش از ۵۰۰۰ زائر از چهارمحال و بختیاری به مرزهای مهران و شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در ایام تعطیلات اخیر، مجموعاً ۱۵۶ سفر با اعزام ۵ هزار و ۶۸۷ مسافر از استان چهارمحال و بختیاری به مرزهای مهران و شلمچه به منظور تسهیل در تردد زائرین صورت گرفته است.
وی افزود: تمامی تلاشها و هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه انجام شده تا زائرین بتوانند در کمال آرامش و امنیت به مقصد خود برسند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: علاوه بر این، با برنامهریزیهای ویژهای که انجام شده، تدابیر لازم برای تسهیل در فرآیند اعزام و همچنین مدیریت ترافیک جادهای اتخاذ شده است.
خدابخشی در ادامه تصریح کرد: تمامی همکاران ما در ستاد مدیریت بحران و پایگاههای بینراهی به صورت شبانهروزی در خدمت مسافران و زائرین عزیز بوده و از نظر امنیتی و رفاهی، تدابیر لازم را اندیشیدهاند.
وی همچنین از همکاری و همراهی مردم و رانندگان در رعایت مقررات ترافیکی و قوانین جادهای تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدواریم با همکاری هم بتوانیم سفرهای ایمن و راحتی برای زائرین فراهم آوریم و در این راستا هر گونه مشکلی که در طول سفر رخ دهد، سریعاً بررسی و حل میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری در پایان عنوان کرد: مراقبت و تسهیل در جابهجایی زائرین به ویژه در ایام پیک سفرها، از اولویتهای کاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است و ما به طور مداوم در حال رصد وضعیت جادهها و سرویسدهی به مسافران هستیم.
نظر شما