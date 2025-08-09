۱۴ هزار نفر هر یک ساعت از مرز مهران تردد می کنند

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی در محورهای مواصلاتی استان و پایانه مرزی مهران، از آمادگی کامل این مجموعه برای مدیریت حجم بالای تردد خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت رویداد عظیم ملی و مذهبی اربعین، شاهد افزایش چشمگیر تردد وسایل نقلیه در راه‌های استان ایلام بوده‌ایم، به طوری که در ساعات اوج، ترافیک به حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه در ساعت در محورهای استان رسید.

چشمه خاور افزود: در پایانه مرزی مهران نیز، آمار تردد بسیار قابل توجه است؛ به طوری که در هر ساعت نزدیک به ۱۴ هزار نفر از مرز عبور می‌کنند. تنها در روز گذشته، شاهد عبور ۲۱۰ هزار نفر از مرز بودیم که از این تعداد، حدود ۷۰ هزار نفر به کشور بازگشتند.

وی با اشاره به خدمات حمل و نقل عمومی، بیان کردند: از مجموع بازگشت‌کنندگان، ۲۰ هزار نفر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و از طریق ۷۵۰ دستگاه اتوبوس به مقاصد خود در سراسر کشور اعزام شدند. خوشبختانه، تا این لحظه، آمار ورود و خروج به گونه‌ای بوده که ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بیشتر است و ما با کمبود ناوگان در پایانه مرزی شهید رئیسی مواجه نیستیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در خصوص پیش‌بینی وضعیت آتی گفت: پیش‌بینی ما این است که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ این وضعیت به تعادل رسیده و موج بازگشت زائران با آرامی آغاز شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی، ورودی‌های پایانه مرزی شهید رئیسی باز و خروجی‌ها بسته خواهد شد تا بتوانیم مدیریت بهتری بر ناوگان اتوبوسرانی داشته باشیم و خدمات‌رسانی به زائران را تسهیل کنیم.