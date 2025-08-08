  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

فعالیت مواکب در آن سوی مرز مهران برای زوار اربعین

ایلام - فیلمی از فعالیت مواکب در آن سوی مرز مهران برای زوار اربعین طی امروز جمعه مشاهده کنید.

دریافت 63 MB

فیلم: مجتبی کاور

کد خبر 6554632

