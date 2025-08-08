https://mehrnews.com/x38JY2 ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸ کد خبر 6554632 استانها ایلام استانها ایلام ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸ فعالیت مواکب در آن سوی مرز مهران برای زوار اربعین ایلام - فیلمی از فعالیت مواکب در آن سوی مرز مهران برای زوار اربعین طی امروز جمعه مشاهده کنید. دریافت 63 MB فیلم: مجتبی کاور کد خبر 6554632 کپی شد مطالب مرتبط امروز ۱۷۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند وضعیت پایانه زرباطیه عراق در آن سوی مرز مهران تردد ۶۳ درصد کل زوار اربعین حسینی امسال از مرز مهران برچسبها مرز مهران اربعین حسینی اربعین 1404
نظر شما