آخرین اخبار مرز مهران؛ تردد از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فراتر رفت

خبرگزاری مهر -گروه استانها: با وجود گرمای طاقتفرسای هوا، مرز مهران همچنان شلوغ و پرشور است.
حضور پرشور زائران از هر قشر و سنی، از مرد و زن گرفته تا کودک، جوان و نوجوان، نشاندهنده ارادت عمیق آنهاست.
موکبها بیوقفه و ۲۴ ساعته در حال خدمترسانی هستند تا گرمای هوا و خستگی سفر را برای زائران آسانتر کنند.
با اینکه جادهها مملو از جمعیت و تردد است، اما در پایانه مرزی، حرکت زائران به شکل روان و منظم جریان دارد.
پایانه برکت نیز با تمام توان در حال فعالیت است تا بازگشت زائران به بهترین شکل ممکن انجام شود.
آمارها نشان میدهد تا امروز شنبه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.
آمارها نشان میدهد از مجموع کل تردد زوار اربعین در کشور، ۶۳ درصد مربوط به مهران بوده که نسبت به سال گذشته ۳ درصد رشد نشان میدهد.
۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به صورت گردشی در حال جابجایی زوار اربعین در مرز مهران هستند.
در حال حاضر همزمان با موج رفت، موج برگشت نیز آغاز شده است.
هارمونی خدمت به زوار را در همه استان شاهد هستیم
استاندار ایلام شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از موکبهای شهر ایلام واقع در چغاسبز، اظهار کرد: امسال با همکاری سازنده مردم و دستگاههای اجرایی، خدمات بسیار خوبی در حوزههای مختلف به زوار ارایه میشود.
احمد کرمی با ابراز رضایت از خدمات مواکب در شهر ایلام و سایر شهرستانهای استان، یادآورشد: هارمونی خدمت به زوار را در همه مناطق استان را شاهد هستیم و این فرصت، یک فرصت بیبدیل در طول عمر هر شخص به شمار میآید که میتواند خادم زوار امام حسین (ع) باشد و در مسیر نهضت پرافتخار آن حضرت حرکت کند و ثابتقدم باشد.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به تعداد مواکب استان، گفت: بیش از ۴۰۰ موکب در سراسر استان با تمام ظرفیت در حال خدمات رسانی به زوار هستند، و در کنار مواکب نیز شاهد خدمات ارزشمند دیگری از سوی دستگاهها برای خدمات رسانی به زوار هستیم.
رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به خدمات مواکب در شهر ایلام، عنوان کرد: در چغاسبز ایلام با برقراری نظم و امنیت، ضمن برپایی نمازهای جماعت پنجگانه، در همه بخشها به زوار خدماترسانی میشود.
ادامه رایزنیها با طرف عراقی برای تسهیل در تردد و خدمات رسانی بهتر به زوار اربعین
استاندار ایلام در جریان بازدید از پایانه مرزی زرباطیه و در دیدار حمید عاطف ناجی مدیر این پایانه بر تقویت تعاملات دوجانبه در ایام اربعین تأکید کرد.
احمد کرمی با اشاره به هماهنگیهای گسترده میان مسئولان دو کشور، از جمله استانداران ایلام و واسط عراق، فرمانداران، فرماندهان مرزبانیها، خواستار حل سریع مسائل اجرایی و خدماتی شد.
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان استانداران و دستگاههای اجرایی ایران و عراق را مطرح کرد تا در ایام اربعین، نمایندگان دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و سایر نهادهای مرتبط، به صورت روزانه در محل مرز حضور داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنند.
استاندار ایلام بر ضرورت ارائه خدمات پیوسته و بدون وقفه به زائران از آغاز تا پایان مسیر تأکید کرد و افزود: هرگونه نقص در ارائه خدمات، مسئولیت مشترک دو طرف است و باید با همکاری و هماهنگی کامل برطرف شود.
کرمی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و مقام معظم رهبری به موضوع اربعین، بر تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب در دو سوی مرز تأکید کرد و گفت: همه مسئولان وظیفه دارند در راستای تحقق منویات رهبری تلاش کنند.
وی از فعالیت شبانهروزی ستاد اربعین خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تعاملات با استان واسط و پایانه زرباطیه تداوم یابد تا زائران در سالهای آینده بدون کوچکترین مشکلی با پذیرایی مطلوب تردد کنند.
خدمات رسانی هلال احمر به بیش از ۱۴۲ هزار نفر
جمعیت هلال احمر استان ایلام در آستانه اربعین حسینی، با بسیج کامل نیروها و تجهیزات امدادی، درمانی و فرهنگی، موفق به ارائه بیش از ۱۴۲ هزار خدمت مستقیم به زائران در مدت ۱۴ روز شد. این عملیات با پشتیبانی هوایی، زمینی و تجهیز اردوگاه اسکان اضطراری، جلوهای از آمادگی و تعهد بینظیر در خدمترسانی به عاشقان سیدالشهدا بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: از آغاز طرح اربعین حسینی از ۴ تا بعدظهر امروز ۱۷ مردادماه در حوزههای مختلف امدادی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، داوطلبانه و بشر دوستانه تاکنون بیش از ۴۲ هزار زائر خدمت ارائه داده شده است.
حمزه محمدیمقدم افزود: در این مدت، ۹ هزار و ۲۹۳ نفر از خدمات مرکز درمان سرپایی و بستری موقت شهدای امدادگر در مرز مهران بهرهمند شدهاند.
محمدی مقدم بیان کرد: همچنین ۳۱ هزار و ۸۴۴ نفر از خدمات بشردوستانه جوانان، ۵۳ هزار و ۷۷۰ نفر از خدمات داوطلبانه و فعالیتهای قرارگاه فرهنگی، ۵ هزار و ۲۱۲ نفر از آموزشهای ارائهشده و ۴۲ هزار و ۷۶۰ نفر نیز از خدمات امدادی و اسکان اضطراری بهره مند شدهاند.
عملیات سوخترسانی در ۵۲ جایگاه اصلی و ۵ جایگاه سیار ادامه دارد
مدیر پالایش و پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایلام نیز اظهار کرد، در استان ایلام دارای ۵۲ جایگاه اصلی و ۵ جایگاه سیار در مسیر تردد اتوبوسهای حمل زوار مستقر و در حال خدمترسانی هستند.
شجاعت احدی اقدامات شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ایلام از ۸ مرداد در سطح استان آغاز و با حداکثر ظرفیت، کار سوخترسانی به صورت ۲۴ ساعته انجام میگیرد.
وی تصریح کرد: همه مجموعه، همچون سنوات گذشته پای کار هستند تا به بهترین نحو ممکن این خدماترسانی به بهترین نحو ممکن انجام شود.
موکب درمانی سپاه روزانه حدود ۱۰۰۰ خدمت پزشکی به زائران ارائه میدهد
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، از موکب درمانی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان، با همکاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان، در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران بازدید کرد.
به گفته سردار صادق حسینی، این موکب درمانی همزمان با آغاز به کار پایانه برکت، خدمات خود را در زمینه سلامت و درمان زائران، بهویژه برای موج برگشت زائران، آغاز کرده و تا ۲ روز پس از اربعین بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: خدمات این موکب درمانی شامل مطب پزشک، خدمات پرستاری خواهران و برادران، داروخانه، دندانپزشکی، آزمایشگاه و واحد اعزام میباشد.
وی تصریح کرد: تعداد خدمات پزشکی که در این موکب ارائه میشود، روزانه به حدود ۱۰۰۰ خدمت میرسد.
وی گفت: این واحد درمانی شامل ۲۰ کانکس با تجهیزات پزشکی و ۷۰ نفر کادر شامل پزشک، پرستار، دارویار، دندانپزشک، علوم آزمایشگاهی و فوریتهای پزشکی است.
بازدید تخصصی دامپزشکی مهران از مواکب اربعین
مدیرکل دامپزشکی استان ایلام نیز اظهار کرد: کارشناسان بهداشت عمومی و فرآوردههای خام دامی هر روز در چارچوب مأموریتهای تخصصی نظارتی، بازدیدهای میدانی خود از مواکب فعال در مسیر زائران اربعین حسینی را انجام میدهند.
یونس احمدی بیان کرد: این نظارتها شامل کنترل بهداشتی فرآوردههای خام دامی همچون گوشت قرمز، مرغ، ماهی و تخممرغ، پایش شرایط نگهداری و زنجیره سرمایشی لبنیات، بازرسی از پروانههای بهداشتی مراکز تولید و توزیع و همچنین نظارت بر حملونقل و انبارش مواد خام دامی است.
وی با اشاره به افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در مواکب گفت: نظارتهای ما با حساسیت ویژهای بر رعایت استانداردهای بهداشتی، از مزرعه تا سفره، متمرکز است و هرگونه تخلف در این زمینه بهسرعت رسیدگی میشود.
بر اساس اعلام این اداره، بازدیدها به صورت روزانه تا پایان ایام اربعین ادامه دارد تا زائران حرم سیدالشهدا (ع) با اطمینان از سلامت مواد غذایی مصرفی بهرهمند شوند.
