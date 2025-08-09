سردار شرفی: در مهران مشکل پارکینگ نداریم؛ ترافیک روان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر شنبه در بازدید هوایی از مهران ب اشاره به وضعیت پارکینگ‌ها و ترافیک در مرزهای منتهی به عراق، اعلام کرد که با وجود پر شدن ظرفیت پارکینگ‌های خودرو، به دلیل آغاز موج بازگشت زائران، حدود ۱۰ درصد از این ظرفیت‌ها در حال خالی شدن است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: مابقی خودروها به صورت منظم و با استقرار در پارکینگ‌ها، نظم لازم را حفظ کرده‌اند. همچنین، همانطور که ملاحظه می‌شود، ترافیک جاده‌ای نیز پرحجم اما روان است.

سردار شرفی، برنامه‌ریزی مناسب مسئولان استانی، انتظامی و راهداری را دلیل اصلی عدم وجود مشکل خاص در جانمایی خودروها و استقرار زائران در پارکینگ‌ها دانست و گفت: به لطف این برنامه‌ریزی‌ها، زائران اربعین امسال با مشکل خاصی در این زمینه مواجه نشدند.

وی همچنین به تنظیم زمان حرکت زائران و بازگشت تدریجی آنها اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه زائران عزیز زمان حرکت خود را تنظیم کرده و به تدریج به سمت مرز آمده‌اند و اکنون نیز زودتر در حال بازگشت هستند، مشکل خاصی در ترافیک جاده‌ای نیز وجود ندارد..