امروز ۸۹ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز شنبه در بازدید از مواکب شهرستان دهلران ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در پذیرایی از زوار اربعین حسینی، بر تداوم خدمات‌رسانی به این عزیزان تأکید کرد.

استاندار ایلام در این بازدید که با همراهی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، سردار حسینی، امام جمعه شهرستان دهلران، فرماندار و مسئولین محلی انجام شد، اظهار داشت: امروز توفیقی حاصل شد تا در خدمت نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه ایلام، جناب سردار حسینی، امام جمعه شهرستان دهلران و فرماندار و مسئولین محلی، بازدیدی از مواکب شهرستان دهلران داشته باشیم.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند مواکب در پذیرایی و ارائه خدمات به زوار، افزود: کارهای خوب و ارزشمندی در پذیرایی از زوار و ارائه خدمات به زائرین عزیز انجام می‌دهند. کارهای ارزشمندی را انجام می‌دهند، به خصوص در زمان برگشت زوار این مسیر خیلی شلوغ‌تر خواهد شد. لذا استقرار و تداوم خدمات این مواکب کار ارزشمند و ضروری است.

کرمی به آمار تردد زوار از مرز مهران نیز اشاره کرد و گفت: "امروز هم از بامداد تا ساعت ۷ صبح حدود ۸۹ هزار نفر تردد از مرز مهران داشتیم.

وی ادامه داد: دیروز و پریروز در مجموع دو روز ۵۲۳ هزار نفر، یعنی بیش از نیم میلیون نفر، در ۴۸ ساعت از مرز مهران تردد داشتند و این یک رکوردی است که مردم استان با میزبانی شایسته از زوار آقا اباعبدالله الحسین رقم زدند.

استاندار ایلام ضمن ستایش مردم استان، خاطرنشان کرد: کار مردم ستودنی است، قابل تقدیر است و من از همه مردم استان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی در پایان پیش‌بینی کرد: میزان ورود و خروج به کشور دارد به تعادل می‌رسد و اوج بازگشت زوار قطعاً ظرف یکی دو روز آینده و از بیست و دوم تا بیست و پنجم خواهد بود.