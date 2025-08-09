  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۱

انتقال خودروهای رها شده شهر مهران به پارکینگ اربعین؛مردم‌نگران نباشند

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از انتقال خودروهای رها شده شهر مهران به پارکینگ اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح شنبه در مرز مهران بیان داشت: همانطور که قبلاً به زائران عزیز اطلاع رسانی شده، پلیس به منظور روان سازی ترافیک و عادی سازی خیابان‌ها، خودروهای رها شده در سطح شهر و معابر عمومی و خودروهایی که برای شهروندان سد معبر و یا ایجاد مزاحمت شده را به قطعه ۴ پارکینگ اربعین انتقال داده است.

وی افزود: آن دسته از زائرانی که وسایل نقلیه آنها به پارکینگ منتقل شده می‌توانند با شماره گیری ۱۲۰ و یا شماره ۱۱۰ از محل دقیق پارک وسیله نقلیه خود اطلاع پیدا کنند.

سردار سلمانی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد انضباط ترافیکی، روان سازی تردد درون شهری و حفظ حقوق شهروندان مهرانی است.

کد خبر 6554979

