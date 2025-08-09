امیرحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین سالگرد درگذشت هوشنگ ابتهاج (سایه) اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ روز یکشنبه نوزدهم مردادماه در جوار آرامگاه استاد هوشنگ ابتهاج در باغ محتشم رشت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای این مراسم، افزود: سومین سالگرد درگذشت «سایه» با حضور جمعی از فرهیختگان، اهالی فرهنگ و هنر کشور، چهره‌های ادبی، هنرمندان گیلانی و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات فارسی برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان حضور دختر زنده‌یاد ابتهاج، رئیس انجمن مفاخر کشور، رایزن فرهنگی سفارت هند در ایران و استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در این مراسم را مورد اشاره قرار داد و گفت: این رویداد فرصتی برای پاسداشت جایگاه رفیع استاد سایه در ادب فارسی و تجلیل از میراث ماندگار او در شعر معاصر است.

هوشنگ ابتهاج متولد ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت و از سرشناس‌ترین شاعران قرن معاصر ایران بود که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ درگذشت او با تخلص «سایه» در کنار شاعری، نقش مهمی در حفظ و احیای موسیقی سنتی ایرانی داشت.