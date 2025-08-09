الزام اجرای الگوی کشت به تصویب قانونی مجلس نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به میزان بارش‌های سالانه و کل حجم آب‌های تجدیدپذیر کشور در برنامه‌ای تلویزیونی، اظهار کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی در سال‌هایی که ۲۳۰ میلیمتر بارندگی وجود دارد، حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب است که البته امسال این رقم به علت کاهش بارندگی‌ها در مجموع حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب تعیین شده است.

وی تصریح کرد: اگر میزان کل آب تجدیدپذیر کشور را ۱۰۰ میلیارد متر مکعب تخمین بزنیم، سهم آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی نهایتاً ۷۰ میلیارد مترمکعب، معادل ۷۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمار و ارقام ذکر شده مبتنی بر محاسبات علمی کارشناسان و پژوهشگران ذیصلاح در شورای عالی آب است، افزود: اگر آب بخش کشاورزی بر اساس تکلیف قانونی وزارت نیرو، به صورت تحویل حجمی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، میزان آب تخصیص یافته به کشاورزان به طور دقیق مشخص می‌شود و کشاورزان نیز می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری به ویژه در زمینه الگوی کشت داشته باشند.

نیازی شهرکی، در خصوص شفافیت اطلاعات در زمینه سطح زیرکشت و راندمان آبیاری گفت: اطلاعات ما کاملاً شفاف است و به عنوان مثال با سیستم‌های ماهواره‌ای به راحتی می‌توان سطح زیر کشت را استخراج کرد و محاسبات و مطالعات دقیق علمی هم نشان می‌دهد که راندمان کشاورزی ما ۱.۵ کیلوگرم برای هر متر مکعب آب است و همه این ارقام مستند و قابل دفاع است.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی با جدیت طرفدار شفافیت است، یکی از معیارهای شفافیت در تحویل و مصرف آب را تحویل حجمی آب خواند و گفت: چه کسی باید آب را به صورت حجمی تحویل بدهد؟ ما که دنبال تحویل حجمی آب هستیم، اما چه کسی مقاومت می‌کند؟

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یکی از مشکلات در مسیر افزایش بهره‌وری را کمبود اعتبار دانست و گفت: منابعی که برای این منظور در نظر گرفته شده، با تکالیف تعیین شده برابری نمی‌کند؛ ما در برنامه هفتم مکلف شده‌ایم که سالی ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیر سطحی اجرا کنیم و ۳ هزار کیلومتر لایروبی و مرمت قنات انجام دهیم و در حالی که هزینه این امور سالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است، در مجموع امسال ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نیازی شهرکی با بیان اینکه اموری مانند به نژادی و به زراعی به عنوان ارکان بهره‌وری الزاماً به بودجه نیاز ندارند، تصریح کرد: فعالیت‌هایی مانند احداث کانال‌های بتنی که راندمان آب را افزایش می‌دهد به اعتبار و سرمایه گذاری نیاز دارد.

وی افزود: درباره اینکه چاه‌های غیر مجاز باید بسته شود ما در کنار وزارت نیرو هستیم ولی درباره ایجاد آنها وزارت نیرو باید پاسخ دهد.

به گفته این مسئول دولتی محصولاتی مانند هندوانه، با وجود اشتهار به پرآب بر بودن، نسبت به برخی از محصولات بهره‌ور تر هستند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت، گفت: وقتی کشاورز اختیار زمین خود را دارد و به هر علتی همراهی نمی‌کند، ما نهایتاً می‌توانیم حمایت‌های خود را برداریم، اما برای الزام شدیدتر به اجرای الگوی کشت، لازم است که مجلس مقرراتی تصویب کنند تا الزام بیشتری ایجاد شود.