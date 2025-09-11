به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر دواتگر، مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی در این نشست، گزارشی از نتایج ارزیابی و نظارت بر نزدیک به ۲۰۰ آزمایشگاه فعال خاکشناسی خصوصی ارائه کرد. این ارزیابیها که برای نخستین بار در کشور به صورت منظم انجام شده است، جنبههای مختلفی از جمله وضعیت مجوز و پروانه بهرهبرداری، ابنیه، کمیت و کیفیت نیروی انسانی و وضعیت دستگاهها و ابزارآلات آزمایشگاهی را شامل میشد.
وی، ابهامات آئیننامه و نظام اجرایی آزمایشگاههای خاکشناسی، پیچیدگی فرایند صدور مجوز و تمدید پروانه بهرهبرداری، ابهام در ارتباط نظام اجرایی با جایگاه آزمایشگاههای دانشگاهی و پژوهشی، کمبود فارغالتحصیلان علوم خاک در بین کارکنان آزمایشگاهها، نیاز به آموزش و بازآموزی نیروی انسانی، ضرورت بازبینی تعرفهها و فقدان برخی دستگاهها و ابزارآلات آزمایشگاهی را از مهمترین چالشهای این بخش برشمرد.
علی آهنی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با اعلام آمادگی برای تسهیل صدور مجوزها، از برنامهریزی برای توزیع کود بر اساس نتایج آزمایش خاکشناسی از سال آینده خبر داد. نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز از پایان کار ۱۴۹ درخواست صدور مجوز در سامانه سماک خبر داد.
هادی اسدی رحمانی رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور و شهبازی مدیر بخش آزمایشگاههای این مؤسسه، با اشاره به اسناد بالادستی آزمایشگاهها، اعلام کردند که با اصلاح و بهروزرسانی نظامنامه، بسیاری از مشکلات و ابهامات موجود حل خواهد شد. همچنین، تدوین روشهای استاندارد اندازهگیری ویژگیهای خاک، به عنوان یکی از مهمترین تکالیف نظام اجرایی، انجام شده و در حال رایزنی برای ابلاغ مشترک از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است.
صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در پایان نشست، با اشاره به تعدد و تنوع چالشها، خواستار تشکیل جلسات منظم گروه کاری برای تصمیمسازی و ارائه راه حلها و چابکی ستاد در حل این چالشها شد.
نظر شما