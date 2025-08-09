«محرم شهر» فضای بسیار خوبی را برای عاشقان امام حسین ایجاد کرد

نزار القطری مداح نام آشنای عرب زبان در حاشیه برنامه محرم شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یزید، عبیدالله زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوشن خیال میکردند با کشتن امام حسین این صدا قطع میشود؛ خیال میکردند اسلام عوض خواهد شد اما نمیدانستند که بعد از شهید شدن امام حسین، حضرت زینب این پرچم را بلند خواهد کرد و دوباره اسلام ناب محمدی به نام امام حسین علیهالسلام اهدا خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد آئینی محرم شهر اظهار داشت: محرم شهر فضای بسیار خوبی را برای عاشقان امام حسین ایجاد کرده است و شاید بتوانم بگویم جایی شبیه به کربلا را شبیهسازی کرده است. مردم از همه جای شهر به میدان آزادی آمدهاند تا برای امام حسین علیهالسلام عزاداری کنند.
نزار القطری درباره نوحه خوانی به زبانهای مختلف نیز گفت: برای امام حسین باید به زبانهای مختلف خواند. هم عربی، هم انگلیسی و هم ترکی؛ چرا که معتقدم زبان روضهخوانی برای امام حسین باید جهانی باشد تا همه بدانند اباعبدالله الحسین کیست، چگونه زیست کرده و چرا به شهادت رسیده است.
