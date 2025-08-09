  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

نمایش «همنوایی عاشقانه» در آمریکا

مستند «همنوایی عاشقانه» ساخته آذر مهرابی در جشنواره‌ انسان‌شناسی نیواورلئان آمریکا به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «همنوایی عاشقانه» ساخته آذر مهرابی تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در چهارمین حضور بین‌المللی خود، در بخش مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره انسان‌شناسی نیواورلئان آمریکا به نمایش در می‌آید.

سی و سومین دوره جشنواره فیلم نیواورلئان از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ آبان تا اول آذر) در نیواورلئان، همزمان با نشست سالانه انجمن انسان‌شناسی آمریکا برگزار می‌شود.

جشنواره نیواورلئان از معتبرترین جشنواره‌های فیلم مستند آمریکا درایالت لوییزیانا است که از آن به عنوان یکی از دروازه‌های اسکار نام برده می‌شود.

«همنوایی عاشقانه» تا به حال در جشنواره های مردم شناسی روسیه، کلکته و مونته نگرو حضور داشته و موفق به دریافت جایزه از بخش بین الملل جشنواره فیلم «سینماحقیقت» شده است.

این فیلم روایت عاشقانه یک زوج سالخورده در یکی از روستاهای کویری ایران است.

ندا زنگینه

