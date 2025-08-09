به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی با اشاره به وضعیت نامطلوب بارشها در استان یزد اظهار کرد: سال آبی جاری با کاهش ۶۳ درصدی بارشها نسبت به سال گذشته و ۴۵ درصد کاهش نسبت به متوسط بلندمدت استان همراه بوده است.
وی افزود: اگر مردم در مصارف شرب، بهداشت و آبیاری باغچهها تنها ۲۰ درصد صرفهجویی کنند، میتوان سطح آب شرب مخازن استان را حفظ کرد تا در مواقعی مانند قطعی برق، تأمین آب بهدرستی مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد با اشاره به اینکه تاکنون نیمی از فصل گرما را پشت سر گذاشتهایم، گفت: با مدیریت صحیح، تاکنون کمترین مشکل را در تأمین آب شرب مردم استان داشتهایم.
محجوبی ادامه داد: تمام تلاشها برای تأمین پایدار آب شرب استان در حال انجام است. با توجه به گرمای بیسابقه تابستان امسال، مصرف آب کولرهای آبی نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، کلیه اقدامات لازم برای بهبود مدیریت تأمین و مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی با جدیت و قوت ادامه دارد.
نظر شما