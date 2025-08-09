به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) پنج هفته مانده به آغاز مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، فهرست‌های اولیه ۲۵ نفره تیم‌های شرکت‌کننده را منتشر کرد. این رقابت‌ها از ۱۲ تا ۲۸ سپتامبر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد و تیم‌ها باید ترکیب نهایی خود شامل حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۴ بازیکن را پیش از شروع مسابقات اعلام کنند.

در میان نام‌های مطرح، بازیکنانی چون اروین انگاپت (فرانسه)، بارتوش کورک (لهستان)، تین اورناوت (اسلوونی)، یوجی نیشیدا (ژاپن)، مایکا کریستنسن (آمریکا)، نیمیر عبدالعزیز (هلند) و لوچیانو دِچکو (آرژانتین) دیده می‌شوند؛ ستاره‌هایی که برخی از آنها در لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ حضور نداشتند و حالا آماده بازگشت برای مهمترین رقابت سال هستند.

ایتالیا: مدافع عنوان قهرمانی جهان، ۱۱ بازیکن از ترکیب قهرمان سه سال پیش را در اختیار دارد؛ از جمله روبرتو روسو، سیمونه جیانلی و الساندرو میکلتو که در لیگ ملت‌ها به مدال نقره رسیدند.

فرانسه: قهرمان المپیک دو دوره اخیر، نام اروین انگاپت، بهترین بازیکن المپیک‌های توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴ را دوباره در فهرست خود دارد. استیفن بویِر، پشت‌خط زن قدرتی و قهرمان المپیک توکیو، نیز پس از غیبت در لیگ ملت‌ها بازمی‌گردد.

لهستان: تیم اول رنکینگ جهان با اتکا به MVP لیگ ملت‌ها، یاکوب کوچانوفسکی و ستاره‌هایی چون کوین ساساک، ویلفردو لئون و بارتوش کورک پا به مسابقات می‌گذارد اما الکساندر اشلیوکا به دلیل مصدومیت غایب است.

برزیل: هر ۱۴ بازیکن تیم برنزی لیگ ملت‌ها در فهرست قهرمانی جهان حضور دارند؛ از جمله مایکه ریس ناسیمِنتو، بهترین لیبروی مسابقات.

اسلوونی: تیم چهارم لیگ ملت‌ها با هدایت فابیو سولی و حضور بازیکنانی چون کلمن چبول، آلن پایِنک، دژان وینچیچ، گرگور روپرت و کاپیتان همیشگی، تین اورناوت، آماده رقابت است.

ژاپن: یوجی نیشیدا، پشت‌خط زن محبوب ژاپن، پس از مدتی استراحت، همراه ترکیب ششم جهان در لیگ ملت‌ها به میادین بازمی‌گردد.

هلند: نیمیر عبدالعزیز، ستاره بی‌چون‌وچرای تیم که غیبتش منجر به سقوط این کشور از لیگ ملت‌ها شد، برای قهرمانی جهان بازمی‌گردد.

دیگر تیم‌ها: لوچیانو دِچکو (آرژانتین)، مایکا کریستنسن و تیلور اوریل (آمریکا)، نیکلاس هوگ و آرتور سوارک (کانادا)، لینوس وبر و آنتون برهمه (آلمان) و پتر کرسمنوویچ (صربستان) از دیگر چهره‌های شاخص حاضر در فهرست‌های اولیه هستند.

با انتشار این فهرست‌ها، هواداران در سراسر جهان منتظر آغاز نبرد ستاره‌ها در فیلیپین هستند؛ جایی که قهرمان جدید والیبال مردان جهان مشخص خواهد شد.