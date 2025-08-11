  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

پوریا آریاخواه: از علم پیاتزا استفاده کردم/ هدفمان تکرار قهرمانی است

پوریا آریاخواه: از علم پیاتزا استفاده کردم/ هدفمان تکرار قهرمانی است

قطر پاسور تیم ملی والیبال جوانان گفت: در اردوی تیم ملی بزرگسالان بودم و از علم آقای پیاتزا استفاده کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد به میزبانی چین شروع می‌شود.

پوریا آریاخواه در مورد شرایط تیم والیبال جوانان گفت: بچه‌ها تقریباً پنج ماه در اردو بودند. من دو ماه با بزرگسالان بودم و تمریناتم را آنجا انجام دادم. بچه‌ها آمادگی تقریباً ۹۰ درصدی دارند و امیدوارم بتوانیم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم.

وی در مورد حضور در تیم بزرگسالان و کار با پیاتزا گفت: از همه بچه‌ها در تیم بزرگسالان کوچک‌تر بودم که از تجربیاتشان و علم آقای پیاتزا استفاده کردم. پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیا به شمار می‌رود.

آریاخواه در مورد تمرین سرویس با پیاتزا هم عنوان کرد: تمرینات قبل از بازی بود و داشتیم تمرین می‌کردیم و پیاتزا اشکالات من را برطرف می‌کرد.

کد خبر 6557715
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها