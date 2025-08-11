پوریا آریاخواه: از علم پیاتزا استفاده کردم/ هدفمان تکرار قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد به میزبانی چین شروع میشود.
پوریا آریاخواه در مورد شرایط تیم والیبال جوانان گفت: بچهها تقریباً پنج ماه در اردو بودند. من دو ماه با بزرگسالان بودم و تمریناتم را آنجا انجام دادم. بچهها آمادگی تقریباً ۹۰ درصدی دارند و امیدوارم بتوانیم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم.
وی در مورد حضور در تیم بزرگسالان و کار با پیاتزا گفت: از همه بچهها در تیم بزرگسالان کوچکتر بودم که از تجربیاتشان و علم آقای پیاتزا استفاده کردم. پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیا به شمار میرود.
آریاخواه در مورد تمرین سرویس با پیاتزا هم عنوان کرد: تمرینات قبل از بازی بود و داشتیم تمرین میکردیم و پیاتزا اشکالات من را برطرف میکرد.
