وزیر راه و شهرسازی وارد مرز شلمچه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر امروز شنبه بهمنظور نظارت بر روند ورود و خروج زائران اربعین حسینی وارد پایانه مرزی شلمچه شد. این بازدید بخشی از برنامههای وزیر برای اطمینان از آمادگی زیرساختهای مرزی و ارائه خدمات مناسب به زائران در ایام اربعین بود.
صبح امروز، صادق از مرز چذابه، دیگر پایانه مرزی استان خوزستان، بازدید کرده و از نزدیک با روند تردد زائران، امکانات موجود و چالشهای احتمالی آشنا شد. وی در این بازدیدها با مسئولان محلی و مدیران پایانههای مرزی گفتگو و دستورات لازم را برای بهبود شرایط و رفع موانع صادر کرد.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای مرزی ایران برای تردد زائران اربعین به شمار میروند که هر ساله میزبان صدها هزار زائر ایرانی و خارجی هستند. در سالهای اخیر، دولت با اجرای طرحهای توسعهای در این مرزها، از جمله بهبود مسیرهای دسترسی و افزایش امکانات رفاهی، تلاش کرده تا شرایط بهتری برای زائران فراهم کند.
