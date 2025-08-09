  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

وزیر راه و شهرسازی وارد مرز شلمچه شد

وزیر راه و شهرسازی وارد مرز شلمچه شد

اهواز - وزیر راه و شهرسازی با حضور در مرزهای شلمچه از نزدیک وضعیت تردد زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر امروز شنبه به‌منظور نظارت بر روند ورود و خروج زائران اربعین حسینی وارد پایانه مرزی شلمچه شد. این بازدید بخشی از برنامه‌های وزیر برای اطمینان از آمادگی زیرساخت‌های مرزی و ارائه خدمات مناسب به زائران در ایام اربعین بود.

صبح امروز، صادق از مرز چذابه، دیگر پایانه مرزی استان خوزستان، بازدید کرده و از نزدیک با روند تردد زائران، امکانات موجود و چالش‌های احتمالی آشنا شد. وی در این بازدیدها با مسئولان محلی و مدیران پایانه‌های مرزی گفتگو و دستورات لازم را برای بهبود شرایط و رفع موانع صادر کرد.

مرزهای شلمچه و چذابه از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی ایران برای تردد زائران اربعین به شمار می‌روند که هر ساله میزبان صدها هزار زائر ایرانی و خارجی هستند. در سال‌های اخیر، دولت با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این مرزها، از جمله بهبود مسیرهای دسترسی و افزایش امکانات رفاهی، تلاش کرده تا شرایط بهتری برای زائران فراهم کند.

کد خبر 6555400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها