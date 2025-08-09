حضور انستیتو پاستور در خط مقدم پایش سلامت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرتضی کریمیپور، معاون تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ایران با اشاره به جایگاه انستیتو پاستور ایران بهعنوان یکی از قدیمیترین و معتبرترین نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور در حوزه سلامت، اظهار داشت: این انستیتو با در اختیار داشتن بیشترین تعداد آزمایشگاههای مرجع کشوری در زمینه بیماریهای عفونی، نقشی بیبدیل در پایش و مدیریت تهدیدات سلامت عمومی ایفا میکند. این نقش در ایام اربعین، بهعنوان بزرگترین تجمع انسانی سالانه کشور و منطقه، پررنگتر از همیشه جلوهگر میشود.
وی با بیان اینکه واحد ارزیابی اولیه و تفکیک نمونههای بیماران (تریاژ) در مدیریت خدمات تخصصی سلامت انستیتو پاستور ایران، همانند سالهای گذشته، با آمادگی کامل و بهصورت ۲۴ ساعته در ایام اربعین فعالیت میکند، گفت: این واحد، با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت و مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، بهعنوان یکی از ارکان اصلی «برنامه ملی ارزیابی اولیه و تفکیک نمونههای بیماران» و «پایش سندرمیک بیماریهای عفونی» در این ایام، مسئولیت دریافت، ساماندهی و توزیع نمونههای عفونی از سراسر کشور را بر عهده دارد. تمرکز اصلی این فعالیتها، شناسایی سریع و کنترل طغیانهای احتمالی بیماریهای عفونی در شرایط خاص تجمعات انبوه (mass gathering) است.
معاون تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ایران یادآور شد: برنامه ملی پایش سندرمیک و ارزیابی اولیه و تفکیک نمونههای بیماران، از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و انستیتو پاستور ایران از ابتدا بهطور مستمر و مؤثر در این طرح مشارکت داشته است.
کریمیپور افزود: در قالب این برنامه، انواع بیماریهای عفونی با قابلیت ایجاد همهگیری، نظیر بیماریهای تنفسی، اسهالی و بیماریهای منتقله از طریق آب و ناقلین بندپا، بهویژه در مناطق مرزی و مسیرهای تردد زائران، بهطور هدفمند رصد و نمونهبرداری میشوند.
به گفته وی در سالهای اخیر، تیم پاسخ سریع بیماریهای عفونی انستیتو پاستور ایران نیز با حضور میدانی در پایگاههای مرزی کشور، نقش مؤثری در پایش و مدیریت میدانی بیماریهای تنفسی و ناقلزاد ایفا کرده است.
کریمی پور گفت: واحد تریاژ انستیتو پاستور ایران، با همکاری شبکهای متشکل از دو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، ۱۰ آزمایشگاه مرجع کشوری و ۲ مرکز همکار مرجع کشوری مستقر در این انستیتو، نهتنها مسئول بررسی نمونههای داخلی است، بلکه فرآیند ساماندهی و انتقال اصولی نمونهها به سایر مراکز مرجع کشور را نیز مدیریت مینماید. این هماهنگی نقشی کلیدی در انتقال ایمن و سریع نمونههای حساس ایفا کرده و به بهبود واکنش سریع و بهموقع نظام سلامت در شرایط بحرانی کمک میکند.
وی افزود: از دیگر اقدامات راهبردی انستیتو پاستور ایران میتوان به برگزاری مانورهای انتقال ایمن نمونههای عفونی با مشارکت آزمایشگاه مرجع سلامت اشاره کرد. این برنامهها با هدف ارتقا دانش و توان فنی کارشناسان بهداشت استانها در زمینه جمعآوری، بستهبندی، انتقال و ثبت اطلاعات نمونههای عفونی برگزار شده و منجر به بهبود کیفی و کمی این فرآیند در سطح کشور شده است. در زمان پاندمی کووید -۱۹ نیز، این آمادگی نقش مؤثری در انتقال ایمن نمونههای مشکوک به کرونا در شبکه آزمایشگاهی کشور ایفا نمود.
معاون تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ایران در پایان گفت: در سال جاری نیز انستیتو پاستور ایران، با بهرهگیری از تجارب موفق سالهای گذشته و تلاش شبانهروزی همکاران خود در آزمایشگاههای مرجع، با تمام ظرفیت در خط مقدم دفاع از سلامت زائران اربعین حضور دارد و همچون همیشه، یکی از ستونهای اصلی نظام مراقبت سلامت کشور به شمار میآید.
