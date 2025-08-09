ممبینی: داوران فصل گذشته نمره قبولی مشروط دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی در سمینار دانشافزایی پیشفصل داوران لیگ برتر اظهار داشت: شما نخبههای جامعه داوری هستید و زحمات فراوانی کشیدهاید تا به این جایگاه برسید. داوری از نظر روحی، جسمانی و علمی نیازمند شرایط همیشگی و مطلوب است.
وی ادامه داد: داوران در فصل گذشته در ارزیابی کلی نمره قبولی مشروط دریافت کردند و امیدواریم با تلاشهایی که فدراسیون در حال انجام آن است، در فصل آینده شرایط بهتری فراهم شود.
ممبینی افزود: راهاندازی سیستم VAR کار بسیار دشواری بود. در فصل گذشته ۱۶۷ بازی با VAR برگزار شد که آماری فراتر از انتظار فیفا بود. آنها پیشبینی کرده بودند میانگین ۳۰ تا ۴۰ بازی با VAR برگزار شود، اما وقتی آمار کامل داوریها با این سیستم را اعلام کردیم، بسیار شگفتزده شدند.
وی در پایان گفت: لیگ ایران یکی از سختترین، مهیجترین و پرانرژیترین لیگهای فوتبال دنیا است و ما باید بهترین نسخه خودمان باشیم. در هر بازی حداقل ۱۰ داور و ۲۰ چشم حضور دارند تا قضاوت کنند و با این شرایط، اشتباه در تشخیص صحنهها قابل قبول نیست. اگر خطایی رخ داده، مسئولیت آن با ماست. دپارتمان داوری، کمیته داوران، فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاهها که اعضای خانواده فوتبال هستند، در کنار هم خواهند بود تا عدالت به درستی در زمین اجرا شود. باید جامعه هواداران فوتبال به این باور برسند که داوران ما تمام تلاش خود را میکنند تا حق و حقوق در زمین رعایت شود.
وی افزود: داورانی که تستها را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند بدانند که کارشان به پایان نرسیده است، زیرا هر هفته عملکردشان بررسی میشود. فدراسیون فوتبال خوشحال خواهد شد اگر تیم آنالیز داوران نمرات مثبتی به آنها بدهد. بار دیگر تأکید میکنم که داوران ما عملکرد قابل قبولی داشتهاند، اما در فصل جدید باید رویکردی نو اتخاذ کنند و با انگیزه کامل در مقابل هر مسئلهای ظاهر شوند.
ممبینی در پایان گفت: داوران باید بدانند که فدراسیون فوتبال عزم راسخ خود را جزم کرده و داوران با عدالت و دقت بالا در زمین قضاوت خواهند کرد.
