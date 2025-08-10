جزئیات جلسه امروز هیئت رییسه فدراسیون فوتبال منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث امروز مربوط به قوانین نقل و انتقالاتی بود که مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: وفق قوانین بالادستی نظیر فیفا بحثی در خصوص قراردادها است. اگر در این حوزه، قراردادی به هر طریقی و در هر زمان و مکانی امضا شده باشد قابلیت بررسی در بخش‌های حقوقی را دارد. پس قراردادها از این پس الزام آن توافقی است که صورت می‌گیرد و لزوما می‌تواند قبل از ثبت در سازمان لیگ هم بوده باشد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون تاکید کرد: در همین نقل و انتقالات، بازیکنی داشتیم که بیش از سه باشگاه رفته است و با آنها تمرین هم کرده است و قرارداد دارد. حالا تمام این قراردادها تبدیل به پرونده شده است. بار دیگر تاکید می‌کنم مبنای بررسی حقوقی قراردادی است که بین دو طرف امضا می‌شود. موضوع ثبت درز سازمان لیگ برای رجیستری بازیکنان و صدور کارت و مجوز بازی آنهاست

او با اشاره به جلسات مدیران ارشد با مسئولان باشگاه‌های لیگ برتری گفت: در خردادماه جلسه‌ای برگزار شد و در همان دوره مقرر شد افزایش سقف بودجه قراردادها، ۳۰ درصد باشد. پس از آن امروز در جلسه امروز هیئت رئیسه پیرامون این موضوع صحبت شد و همین امر مورد تأیید قرار گرفت. با این حال این موضوع در یک ماه اخیر با مشکلاتی در فاز اجرایی در باشگاه‌ها همراه بود که باعث بروز مشکلاتی شد. مقرر گردید همین افزایش ۳۰ درصدی برای فصل آینده همچون دو فصل گذشته اجرا شود و سپس بر اساس نظر مدیران عامل باشگاه‌ها و سهامداران موضوع افزایش ۳۰ درصدِ بودجه کل برای هر بازیکنی به مرحله انجام برسد.

علوی یادآور شد: موضوع اقرارنامه قراردادی مبلغ دریافتی که در جلسات قبلی مورد تصریح قرار گرفت، در همین جلسه نیز پیرو همان مصوبه نقل و انتقالاتی اعمال می‌گردد.

سخنگوی فدراسیون سپس به تعریف بازیکن لیگ برتری پرداخت و یادآور شد: بازیکنی که از لحاظ زمانی، ۱۰ درصد مجموع بازی‌های تیمش در لیگ برتر، جام حذفی و… طبق تقویم رسمی مسابقات را شرکت کرده باشد بازیکن لیگ برتری نامیده می‌شود. در گذشته تعداد یک مسابقه مطرح می‌شد اما بر اساس اصل عدالت، این قانون به قوانین نقل و انتقالاتی اضافه شد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون یادآور شد: تیم امید قطعا یکی از اولیت‌های دو سال آینده فدراسیون است و این موضوع با کمک خانواده فوتبال همچون باشگاه‌ها قابل انجام است. در جلسه امروز موضوع مورد بحث، حمایت از امیدها بود که در بسته پیشنهادی سازمان لیگ هم موضوع تشویقی و هم نوع دیگری از برخورد با تیم‌ها رقم بخورد.

علوی درباره روند همکاری و تعامل باشگاه‌ها با تیم امید به ارائه بسته تشویقی و تنبیهی برای انها پرداخت و گفت: سهمیه بازیکنان لیگ برتریِ هر تیم در فصل نقل و انتقالات ۶ بازیکن است. به ازای هر بازیکنی که در اردوهای تیم المپیک شرکت کند یک سهمیه به آن باشگاه اضافه می‌شود. بر این اساس باشگاهی که در این زمینه همراهی نکند نیز به ازای هر بازیکنی که ندهد یک بازیکن از آن سهمیه کسر می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: ۴ دستگاه VAR به چرخه بازی‌های لیگ برتر در فصل پیش رو اضافه می‌شود. همچنین موضوع ورود داور ویدئویی به فوتسال نیز مورد تاکید است.