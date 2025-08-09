  1. ورزش
مردودی دو داور معروف از قضاوت در لیگ برتر فوتبال

دو داور معروف فوتبال ایران در تست‌های آمادگی جسمانی پیش فصل نتوانستند نمره قبولی را به دست آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عرب براقی و بیژن حیدری دو داور نام‌آشنای فوتبال ایران در تست‌های آمادگی جسمانی پیش فصل داوری لیگ برتر مردود شدند. این آزمون‌ها که به منظور ارزیابی شرایط جسمانی و فنی داوران برگزار می‌شود، نشان داد که این دو داور نتوانسته‌اند استانداردهای لازم برای حضور در رقابت‌های فصل جدید را کسب کنند.

عدم قبولی این دو داور باتجربه به معنای عدم حضور آنها در قضاوت دیدارهای لیگ برتر تا زمان کسب آمادگی کافی خواهد بود. این مسئله بر اهمیت آمادگی جسمانی و تخصصی داوران در سطح بالای فوتبال تاکید دارد و نشان می‌دهد داوران باید همواره در بهترین وضعیت قرار داشته باشند تا بتوانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

