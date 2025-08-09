استرداد کلاهبردار ۱۱ هزار میلیاردی؛ ۱۶ تبهکار جهانی در دام پلیس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اظهار داشت: در دنیایی که مرزها برای مجرمان رنگ می‌بازند و شبکه‌های تبهکاری جهانی هر روز پیچیده‌تر می‌شوند، اینترپل ایران، به عنوان پلی میان مرزها و بازوی اجرایی عدالت در عرصه بین‌الملل، نقش محوری در تقویت دیپلماسی انتظامی و همکاری با ۱۹۶ کشور عضو ایفا می‌کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های استردادی این ۴ ماه مربوط به کلاهبرداری عظیم ۱۱ هزار میلیارد ریالی از طریق جعل سند مالکیت است که ردپای خود را در زندگی افراد بی شماری برجای گذاشته بود. متهم این پرونده با همکاری پلیس بین‌الملل، ردیابی، به کشور مسترد و به پای میز محاکمه کشانده شد. این موفقیت، تأکیدی بر توانمندی اینترپل در مقابله با جرایم مالی سازمان‌یافته در ابعاد گسترده است.

سخنگوی پلیس ادامه داد: در داستانی دیگر به همان اندازه تلخ، فردی که با وعده‌ی واهی خانه دار شدن و تحویل واحد مسکونی، از ۸ مالباخته کلاهبرداری کرده بود، شناسایی، دستگیر و به کشور استرداد شد. این اقدام، گامی مهم در احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن آرامش به جامعه بود.

سردار منتظرالمهدی خاطر نشان کرد: اینترپل ایران، تنها به دنبال شکار مجرمان نیست و در قلب خود، خدمات مهمی از جمله صدور گواهی عدم سو پیشینه بین المللی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را جای داده است. اما حتی این خدمت حیاتی نیز از گزند حوادث مصون نماند و در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، که سایه‌ی سنگین خود را بر منطقه افکند، آمار صدور این گواهی با کاهش ۳۲ درصدی مواجه شد. این اتفاق، اهمیت صلح در دنیا و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره افراد، حتی در دورترین نقاط جهان را برجسته می‌سازد.

سخنگوی پلیس در پایان گفت: دستاوردهای اینترپل در چهار ماهه‌ی ابتدایی سال جاری، تنها بخش کوچکی از عزم راسخ این سازمان برای ساختن جهانی امن‌تر است. با هر دستگیری، با هر استرداد و با هر اقدام دیپلماتیک، اینترپل ایران، یک قدم به تحقق رؤیای عدالت بی‌مرز نزدیک‌تر می‌شود.

وی بیان داشت: در ۱۲۰ روز پرفراز و نشیب ابتدایی سال، اینترپل ایران در یک سمفونی بی‌نظیر از ردیابی، دستگیری و استرداد، با رشدی ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته، ۱۶ مهره اصلی از پازل تبهکاری جهانی را به دام انداخته است که نشانه‌ای از نبض تپنده عدالت و توسعه روزافزون روابط بین‌الملل است.