به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، درباره عملکرد پلیس‌های تخصصی در این دوران حساس گفت: فضای مجازی به جبهه‌ای مهم در نبرد تبدیل شده و پلیس فتا با رسیدگی به بیش از ۵۷۰۰ پرونده جرایم سایبری، از جمله کلاهبرداری‌های آنلاین و برداشت‌های غیرمجاز، نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی همچنین به پیگیری سریع حمله سایبری به صرافی نوبیتکس اشاره کرد و با تاکید بر مبارزه با قمار و شرط‌بندی افزود: با رصد مستمر فضای مجازی، ۳۰۵ نفر از گردانندگان و مروجان سایت‌های قمار شناسایی شدند که پرونده‌ای به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

منتظرالمهدی در رابطه با امنیت کنکور سراسری، بیان کرد: امنیت این رویداد علمی حتی در شرایط جنگی حفظ شد و پلیس فتا با اجرای طرح‌های گسترده توانست ۱۰۶ متهم و ۱۵۸ تارنمای مجرمانه را شناسایی کند.

وی در ادامه به حضور فعال پلیس آگاهی در تهران اشاره کرد و گفت: با اعزام ۳۰ واحد گشت عملیاتی به صورت شبانه، جغرافیای جرم کنترل شد. در این مدت، سرقت‌ها ۱۵.۵ درصد کاهش و کشف آنها ۴۸.۸ درصد افزایش داشت.

سخنگوی پلیس افزود: جرایم جنایی نیز با کاهش بیش از ۲۰ درصد مواجه بود، در حالی که میزان کشفیات تا ۸۵.۹ درصد افزایش یافته است. او همچنین از کاهش ۲۳.۳ درصدی وقوع قتل خبر داد و تاکید کرد که کشفیات پرونده‌های قتل بالای ۹۰ درصد باقی مانده است.

منتظرالمهدی درباره مبارزه با اراذل و اوباش گفت: پلیس امنیت عمومی با راه‌اندازی گروه‌های واکنش سریع روزانه ۱۰۵ واحد گشت را به محیط‌های آلوده فرستاد و در این مدت ۳۰ نفر از اراذل دستگیر شدند. همچنین ۱۴۷ صفحه مرتبط با اراذل در فضای مجازی شناسایی شد.

وی افزود: یکی از موفقیت‌های برجسته ما خنثی‌سازی توطئه تجمع در میدان فلسطین بود که با هماهنگی به موقع، نقشه دشمن به شکست انجامید.

سخنگوی پلیس درباره حادثه زندان اوین نیز تاکید کرد: یگان امنیتی شمال کمتر از ۵ دقیقه در محل حاضر شد و موفق به دستگیری ۱۲۷ زندانی فراری شد. علاوه بر این، بمب‌های عمل نکرده شناسایی و بیش از ۱۵ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

وی درباره امنیت ملی گفت: نیروهای انتظامی ۲۷۷۴ نفر اتباع غیرمجاز را جمع‌آوری کردند و با بررسی گوشی‌های آنها ۳۰ مورد ویژه امنیتی کشف شد. همچنین ۲۶۱ مظنون به جاسوسی و ۱۷۲ متهم به تصویربرداری غیرمجاز دستگیر شدند.

منتظرالمهدی در خصوص تأمین امنیت جاده‌ها و نقاط حساس تاکید کرد: بیش از ۴۰ هزار نیروی پلیس به صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت راه‌ها فعالیت کردند و بیش از ۱۰۰۰ نقطه ایست و بازرسی تاکتیکی در سراسر کشور برقرار شد.

وی همچنین به مشارکت گسترده سربازان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال، ۱۰۲ هزار سرباز اعزام شده‌اند که ۳۰ هزار نفر تنها در یک ماه اخیر به نیروهای مدافع کشور پیوسته‌اند.

سخنگوی پلیس در پایان تصریح کرد: افزایش ۴۱ درصدی تماس‌های مردمی و دستگیری ۲۱ هزار مظنون در جنگ ۱۲ روزه نشان از هوشیاری و مشارکت بالای مردم در تأمین امنیت دارد.

منتظرالمهدی با تاکید بر آمادگی کامل پلیس افزود: از فضای مجازی تا جاده‌ها، امنیت کشور با قدرت و صلابت تضمین شده است و این موفقیت‌ها نتیجه همکاری نیروهای مسلح و مردم شریف ایران است.