حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به طرح ویژه نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در مسیرهای پیاده‌روی اربعین و نیز مراسم جاماندگان اربعین، اظهار کرد: در این راستا، خادمان موکب عاشقان ابوالفضل (ع) واقع در مسیر حرکت زوار حسینی (ع) در شهر لردگان و نیز موکب خادمان قرآن و عترت (ع) بخش میانکوه شهرستان اردل در مرز شلمچه نیز پای کار آمدند و این طرح قرآنی را اجرا می‌کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در ایام اربعین و متناسب با حال و هوای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۳۰ آیه نصر در دستور کار نهضت زندگی با آیه‌ها قرار گرفته است، ادامه داد: از بین این ۳۰ آیه، تمرکز برنامه‌ها بر ۵ آیه محوری در اربعین معطوف شده و تبلیغات و کارهای رسانه‌ای نیز حول این ۵ آیه مبارکه بوده است.

منصوری بیان کرد: امسال آیه شریفه «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (سوره بقره / ۱۲۰) به عنوان آیه محوری اربعین در دستور کار قرار گرفت و همچنین آیه ۶۹ عنکبوت و ۱۶ جن و آیات ۱۳۹ و ۱۴۰ آل عمران و ۲۴۹ تا ۲۵۱ بقره مدنظر طرح زندگی با آیه‌ها هستند.

جزئیات اجرای طرح زندگی با آیه‌ها در موکب‌ها

وی در خصوص جزئیات اجرای طرح زندگی با آیه‌ها در موکب‌ها، توضیح داد: در این راستا، بنرهای آیات منتخب اربعین در موکب‌ها نصب می‌شود و زائران حسینی که مراجعه دارند، طومار عهد جمعی قرآنی را در آنجا امضا می‌کنند.

منصوری تصریح کرد: برپایی کرسی‌های تلاوت و تلاوت آیات منتخب یا سوره‌های کوچک قرآن کریم توسط کودکان و نوجوانان و بزرگسالان و دریافت جوایز از دیگر بخش‌های اجرای طرح زندگی با آیه‌ها در موکب‌های اربعین است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه موکب اختصاصی زندگی با آیه‌ها در مسیر پیاده‌روی اربعین از استان نداریم، ادامه داد: با این حال امسال پنج موکب جاماندگان اربعین حسینی، پرداختن به آیات مقاومت را در دستور کار قرار دادند.

منصوری افزود: بر حسب برنامه‌ریزی انجام گرفته، موکب‌هایی در شهرهای لردگان، بروجن، سامان، فلارد و شهرکرد در اجرای طرح ویژه نهضت زندگی با آیه‌ها در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین با ارائه برنامه‌های قرآنی همکاری خواهند داشت.

وی در پایان بیان کرد: از فعالان قرآنی و عموم عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) دعوت می‌شود در برنامه‌های قرآنی پیش‌بینی شده در مسیرهای پیاده‌روی جاماندگان اربعین مشارکت داشته باشند.